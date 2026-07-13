TSMC’den rekor ikinci çeyrek satışı: Yapay zeka çiplerine talep gücünü koruyor

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, milyarlarca dolarlık yatırım planını sürdürürken, artan küresel talep nedeniyle önümüzdeki yıllarda da arz tarafında sıkışıklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GÜÇLÜ SATIŞ PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Dünyanın önde gelen sözleşmeli yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), 2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü finansal sonuçlara imza attı. Yapay zekâ sunucularından akıllı telefonlara kadar birçok ileri teknoloji ürününde kullanılan çipleri üreten şirket, Haziran sonunda tamamlanan üç aylık dönemde gelirini yaklaşık 39,6 milyar dolara çıkararak piyasa beklentilerini karşıladı.

Şirketin ikinci çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi.

HAZİRAN AYINDAKİ BÜYÜME DİKKAT ÇEKTİ

TSMC'nin çeyrek performansında en büyük katkıyı Haziran ayındaki satış artışı sağladı. Şirket, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68'lik gelir artışı elde ederek güçlü talebin etkisini finansal sonuçlarına yansıttı.

Özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek performanslı çiplere olan yoğun talep, şirketin büyümesini destekleyen temel unsur olarak öne çıktı.

DEV YATIRIM PLANI SÜRÜYOR

Merkezi Tayvan'ın Hsinchu kentinde bulunan TSMC, üretim kapasitesini artırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 2025 yılı için sermaye harcamalarına yaklaşık 56 milyar dolarlık rekor bir bütçe ayırdı.

TSMC'nin ikinci çeyreğe ilişkin ayrıntılı finansal sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, yılın geri kalanına yönelik büyüme ve yatırım beklentilerini de güncellemesi bekleniyor.

CEO'DAN ÇİP ARZI KONUSUNDA UYARI

TSMC CEO'su C.C. Wei, ABD'de yeni üretim tesisleri devreye alınacak olmasına rağmen özellikle Amerikalı müşterilerden gelen yoğun talebin uzun süre tam anlamıyla karşılanamayabileceğini söyledi.

Wei, mevcut talep seviyesinin üretim kapasitesinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arz tarafındaki sıkışıklığın önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğine dikkat çekti.

SEKTÖRDE TEDARİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Çip arzına yönelik kaygılar yalnızca TSMC ile sınırlı değil. Güney Koreli bellek üreticisi SK Hynix de veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyümenin hem geleneksel bellek çiplerinde hem de yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ürünlerinde talebi rekor seviyelere taşıdığını belirtiyor.

Şirket, mevcut üretim kapasitesinin talebi karşılamakta zorlandığını ve küresel çip arzındaki sıkışıklığın 2030 sonrasına kadar devam edebileceğini öngörüyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DURUŞUNU KORUYOR

Olumlu finansal tabloya rağmen yatırımcılar, yapay zekâ yatırımlarının uzun vadeli getirileri konusunda ihtiyatlı davranmayı sürdürüyor.

Başta Alphabet olmak üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve veri merkezi işletmecileri, yapay zekâ altyapılarına her yıl yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımların önemli bölümünün borçlanmayla finanse edilmesi ve kârlılığın ne zaman istenilen seviyeye ulaşacağının belirsizliğini koruması, sektör açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.