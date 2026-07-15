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Rusya'dan dizel kararı: İhracat yasağı piyasayı nasıl etkiliyor?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin dizel yakıt ihracatına yönelik yasak kararının iç piyasadaki yakıt arzını artırdığını söyledi.

Rusya’dan dizel kararı: İhracat yasağı piyasayı nasıl etkiliyor?
AA

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2026 14:57

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, tarım üreticilerinin hasat çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli tüm dizel yakıt miktarlarının bölgelere sevk edileceğini belirtti.

Gıda ürünlerini perakende zincirlerine taşıyan araçlara yakıt tedarikine de öncelik verildiğini vurgulayan Novak, "Hükümetin geçen hafta aldığı dizel ihracatını yasaklama kararının ardından iç piyasa dizel yakıtla doluyor." dedi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Rus hükümeti, 8 Temmuz'da aldığı kararla, dizel yakıt ihracatını 31 Temmuz'a kadar yasaklamıştı.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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