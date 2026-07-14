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Deutsche Bank: Çin yuanı euro karşısında yüzde 15'in altında!

Deutsche Bank stratejisine göre Çin yuanı, son dönemde euro karşısında güç kazanmasına rağmen hâlâ olması gereken seviyenin altında işlem görüyor. Bankanın analizinde, yuanın euro karşısındaki adil değerinin yaklaşık yüzde 15 altında olduğu ve bu durumun Avrupa Birliği’nin Çin ile ticaret açığının artmasına katkı sağladığı belirtildi.

Deutsche Bank: Çin yuanı euro karşısında yüzde 15’in altında!

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 08:59

Deutsche Bank AG stratejisti Shreyas Gopal'ın yayımladığı raporda, satın alma gücü paritesi, dış denge verileri ve farklı ekonomik göstergeler dikkate alındığında yuanın euro karşısında hâlâ düşük değerli kaldığı ifade edildi. Rapora göre bu fark bir yıl önce yaklaşık yüzde 20 seviyesindeydi.

Gopal, euro/yuan kurunun daha dengeli bir seviyeye yaklaşmasının Avrupa'nın Çin karşısındaki rekabet sorunlarını tamamen ortadan kaldırmasının beklenmediğini belirtti. Ancak yuanın daha fazla değer kazanmasının, Avrupa ekonomisinin rekabet gücü açısından sınırlı da olsa olumlu bir katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Yuan, bu yıl euro karşısında yüzde 6,2 oranında değer kazandı. Çin para birimi, geçtiğimiz ay euro karşısında 7,7074 seviyesine ulaşarak Mart 2025'ten bu yana en güçlü konumuna geldi. Buna rağmen yuan, 2022 yılında görülen 6,7260 seviyesindeki zirvesinin yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin Çin ile arasındaki ticaret açığını azaltmak için yeni adımlar aradığı dönemde, yuanın değeri AB-Çin ilişkilerinde önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yaptığı açıklamada, yuanın uzun süredir düşük değerli kaldığını savunarak Çin ile para politikaları konusunda görüşmeler yapılması çağrısını yineledi.

Deutsche Bank'ın Almanya'nın eski para birimi Alman markının günümüzdeki teorik değerini baz alarak yaptığı değerlendirmede, ülkenin özellikle Çin karşısında rekabet gücü kaybı yaşadığı belirtildi.

Shreyas Gopal, bankanın modellerinin büyük bölümünün yuanın değer kaybının euroya kıyasla varsayımsal Alman markı karşısında daha belirgin olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu durumun, Almanya'nın rekabet gücü sorunlarının Euro Bölgesi genelindeki sorunlardan daha ciddi olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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