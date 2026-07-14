Çin dış ticaretinde yapay zeka etkisi: İhracat ve ithalat beklentileri aştı

Çin'in ihracat ve ithalatındaki hızlı büyümede, yükselen çip fiyatları ile yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu donanımlara yönelik küresel talepteki artış etkili oldu.

Güçlü dış ticaret rakamları, Asya genelinde teknoloji ürünleri ve yarı iletken sektörüne yönelik hareketliliği de destekledi.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından salı günü açıklanan verilere göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 yükselerek son dört ayın en güçlü artışını kaydetti.

İthalat tarafında ise son beş yılın en hızlı yükselişi görüldü. İthalatın yüzde 36 artmasıyla birlikte Çin'in ticaret fazlası 125,6 milyar dolara çıktı ve tarihindeki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.

ÇİN TİCARETİNDE YENİ DÖNEM: YAPAY ZEKâ VE ÇİP TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Haziran ayında dış ticaretteki güçlü görünümün arkasında, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla artan veri merkezi yatırımları ve bu alanlarda kullanılan yüksek teknoloji ekipmanlarına yönelik küresel talep yer aldı.

Özellikle yarı iletken ürünlerindeki fiyat artışları ve çip sektöründeki küresel hareketlilik, Çin'in ihracat performansına olumlu katkı sağladı.

ÇİN EKONOMİSİ İÇİN İKİNCİ YARIDA RİSKLER DEVAM EDİYOR

Çin Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, artan ticaret engelleri, küresel enflasyon baskıları ve jeopolitik gerilimlerin yılın ikinci yarısında Çin ticareti açısından önemli zorluklar oluşturabileceğini belirtti.

Uzmanlar, güçlü dış ticaret verilerine rağmen küresel ekonomik belirsizliklerin, ticaret politikalarındaki değişimlerin ve jeopolitik risklerin Çin'in ihracat görünümü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.