JPMorgan’dan küresel ekonomi uyarısı: Jeopolitik riskler ve enflasyona dikkat

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel ekonominin beklenenden daha dayanıklı bir performans sergilediğini ancak piyasalarda göz ardı edilmemesi gereken önemli risklerin varlığını sürdürdüğünü belirtti.

ABD ekonomisinin bu yıl özellikle şirket yatırımları ve istihdam piyasasındaki güçlü görünümüyle öne çıktığını ifade eden Dimon, finansal piyasalardaki yükselişin de daha geniş sektörlere yayıldığını söyledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ENFLASYON ÖNE ÇIKIYOR

Olumlu ekonomik tabloya rağmen belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken Dimon, jeopolitik gerilimler, devam eden bölgesel çatışmalar, kalıcı enflasyon, yüksek kamu bütçe açıkları ve varlık fiyatlarındaki yüksek değerlemelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu unsurların küresel ekonomi açısından önemli kırılganlıklar oluşturduğunu belirten Dimon, yatırımcıların mevcut iyimserliğin etkisiyle bu riskleri hafife almaması gerektiğini ifade etti.

"RİSKLERİN AYNI ANDA GERÇEKLEŞMESİ ETKİLERİ BÜYÜTEBİLİR"

Jamie Dimon, söz konusu risklerin tek başına yönetilebilir görünse de eş zamanlı olarak ortaya çıkmaları veya birbirlerini tetiklemeleri halinde küresel ekonomi ile finansal piyasalarda ciddi bozulmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dimon, bu nedenle yatırımcıların yalnızca mevcut ekonomik dayanıklılığa odaklanmak yerine küresel gelişmeleri ve olası risk senaryolarını yakından izlemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.