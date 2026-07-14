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Altın ve gümüş için kritik veri açıklandı! ABD'de enflasyon beklentileri karşılamadı

Altın ve gümüş başta olmak üzere piyasaların merakla beklediği ABD'de TÜFE verileri açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon beklentilerin altında kaldı.

Altın ve gümüş için kritik veri açıklandı! ABD’de enflasyon beklentileri karşılamadı
AA

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 15:58

Son Güncelleme Tarihi 14 Temmuz 2026 16:29

ABD'de enflasyon haziran ayında beklentilerin altında gerçekleşerek piyasalara olumlu sinyal verdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden haziranda yüzde 3,5'e geriledi. Piyasaların beklentisi ise enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA GERİLEDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da yavaşlama gösterdi. Buna göre çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, mayıs ayında bu oran yüzde 2,9 seviyesindeydi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜKSELDİ

Gıda fiyatları haziran ayında sınırlı artış gösterdi. Gıda endeksi yıllık bazda yüzde 0,3, aylık bazda ise yüzde 0,2 yükseldi.

Enerji endeksi ise enflasyona en fazla katkı sağlayan kalem oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 15,7 artarken, aylık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Özellikle enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi halinde piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE HAREKETLİLİK

Verinin ardından emtia piyasalarında yükseliş dikkat çekti.

TSİ 15.32 itibarıyla ons altın yüzde 2,35 artışla 4.095 dolara, gram altın ise yüzde 2,46 yükselişle 6.195 TL'ye çıktı.

Gümüş fiyatlarında da güçlü yükseliş görüldü. Gram gümüş yüzde 3,41 değer kazanarak 90,03 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 3,26 yükselişle 59,54 dolara ulaştı.

Enerji piyasasında da yükselişler öne çıktı. Ham petrol fiyatı yüzde 3,92 artışla 80,39 dolar seviyesine yükseldi.

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