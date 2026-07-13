ABD hazine tahvil faizleri iki yılın zirvesinde: Petrol fiyatlarındaki artış Fed beklentilerini güçlendirdi

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, ABD Hazine tahvillerinde satış baskısını artırırken kısa vadeli tahvil getirilerini son iki yılın en yüksek seviyelerine çıkardı.

Faiz politikalarına en duyarlı göstergelerden biri olan iki yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi 3 baz puan yükselerek yüzde 4,24'e ulaştı. Böylece söz konusu getiri, Şubat 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi ise yine 3 baz puan artışla yüzde 4,59 seviyesine yükseldi.

Tahvil piyasalarındaki hareketlilik, bu hafta açıklanacak ABD tüketici ve üretici enflasyonu verileri öncesinde dikkat çekiyor. Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Temmuz tarihlerindeki toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak.

İran ile ABD arasında yeniden tırmanan gerilim ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların enflasyon risklerine ilişkin endişelerini artırdı. Bu gelişmeler, Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını yeniden artırabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Öte yandan, ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığına ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ise enerji piyasalarındaki belirsizliği artırmaya devam ediyor.