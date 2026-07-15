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Çin ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı: Son 3,5 yılın en düşük seviyesi!

Çin ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 büyüyerek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı ve 2022'nin son çeyreğinden bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti. İç talep ve gayrimenkul sektöründeki zayıflık sürerken, sanayi üretimindeki güçlü görünüm ekonomiyi destekleyen başlıca unsur oldu.

Çin ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı: Son 3,5 yılın en düşük seviyesi!

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2026 09:10

Çin ekonomisi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Böylece ülke ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinden bu yana en düşük büyüme hızını kaydederken, iç talepteki zayıflık ve yatırımlardaki gerileme dikkat çekti.

Piyasalarda ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. İlk çeyrekte yüzde 5 olarak açıklanan büyüme oranına göre yaşanan yavaşlama, ekonomide ivme kaybının sürdüğünü ortaya koydu.

Çin ekonomisi çeyreklik bazda ise yüzde 0,9 büyüdü. Bu oran piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşse de ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 1,3'lük büyümenin gerisinde kaldı.

İÇ TALEPTE TOPARLANMA SINIRLI KALDI

Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Ekonomistler satışlarda yüzde 0,1'lik düşüş beklerken, mayıs ayında yaşanan yüzde 0,6'lık gerilemenin ardından tüketimde sınırlı bir toparlanma görüldü.

Buna karşın hane halkı harcamalarındaki zayıf seyir, gayrimenkul piyasasında devam eden değer kaybı ve istihdam piyasasına ilişkin endişeler iç talep üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

İhracat ve sanayi üretimindeki güçlü görünüm ise tüketim ve özel sektör yatırımlarındaki zayıflığı telafi etmekte yetersiz kaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Haziran ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 4,7'nin üzerine çıktı. Mayıs ayında yüzde 4,5 olarak kaydedilen üretim artışının hız kazanmasında yapay zekâ bağlantılı ürünlere, yarı iletkenlere ve ileri teknoloji ekipmanlarına yönelik dış talebin etkili olduğu belirtildi.

Ancak üretimin tüketimden daha hızlı büyümesi, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin derinleştiğine işaret etti. Uzmanlar, iç talebin zayıf kalmasının şirketlerin satış fiyatları ve kârlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Yılın ilk altı ayında sabit sermaye yatırımları yüzde 5,7 gerilerken, piyasa beklentisi yüzde 4,9 düşüş yönündeydi. İlk beş ayda yüzde 4,1 olan gerilemenin hız kazanması, yatırım iştahındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Gayrimenkul yatırımları aynı dönemde yüzde 18 düşerken, yeni konut fiyatları haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Yıllık fiyat kaybı ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerileyerek sınırlı bir iyileşmeye işaret etti.

Büyük şehirlerde konut piyasasında kısmi toparlanma görülmesine rağmen küçük ve orta ölçekli kentlerde talep zayıf seyrini korudu. Konut satışları, yatırımlar ve yeni inşaat başlangıçları yılın ilk yarısında düşüşünü sürdürdü.

PİYASALARIN ODAĞINDA POLİTBÜRO TOPLANTISI VAR

Yatırımcılar, temmuz ayı sonunda yapılması beklenen Politbüro toplantısından çıkacak yeni ekonomik destek adımlarını yakından izliyor. Çin yönetiminin yılın ikinci yarısına yönelik ekonomi politikalarını bu toplantıda netleştirmesi bekleniyor.

Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomik görünümün kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve ekonomiyi destekleyici politikaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Piyasa beklentileri, büyümede daha sert bir yavaşlama yaşanmadığı sürece geniş çaplı teşvik paketlerinden ziyade kamu harcamaları ile hedefe yönelik mali desteklerin ön planda tutulacağı yönünde şekilleniyor.

Uzmanlar, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel emtia fiyatları, enerji piyasaları, uluslararası ticaret ve ihracat talebi üzerinde etkili olabileceğini, bunun Türkiye ekonomisi açısından da yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer aldığını belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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