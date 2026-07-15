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Gazprom hisseleri 17 yılın en düşük seviyesinde!

Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü.

Gazprom hisseleri 17 yılın en düşük seviyesinde!
AA

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2026 14:43

Moskova Borsası (MOEX) verilerine göre, Gazprom hisseleri 90 ruble seviyesine kadar düşerek 17 yılın en düşük düzeyine indi. TSİ 14.20 itibarıyla MOEX endeksi de yüzde 2,7 düşüşle 2.112 puana, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,7 kayıpla 858 puana geriledi. MOEX endeksi son bir ayda yaklaşık yüzde 16, RTS endeksi ise yüzde 21 değer kaybetti.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde, Rusya'dan Çin'e uzanması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesinin askıya alındığına yönelik iddialar yer almıştı.

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya'ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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