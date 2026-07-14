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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 94 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,8 değer kaybıyla 6 milyon 94 bin liradan tamamladı. Gün içinde toplam 755 kilogramın üzerinde altın işlemi gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 94 bin liraya geriledi
AA

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 17:00

Borsa İstanbul'da işlem gören standart altının kilogram fiyatı, küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle günü düşüşle kapattı. Kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 gerilerken, altın piyasasında işlem hacmi 4,5 milyar lirayı aştı.

GÜNÜ YÜZDE 0,8 DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 50 bin lira ile 6 milyon 118 bin lira arasında işlem gördü.

Günün sonunda kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 94 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı bir önceki işlem gününü 6 milyon 141 bin liradan tamamlamıştı.

ALTINDA 4,6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 4 milyar 591 milyon 465 bin 686 lira olurken, işlem miktarı 755,15 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metallerde ise toplam işlem hacmi 5 milyar 959 milyon 304 bin 240 lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.141.000,00 4.067,00
En Düşük 6.050.000,00 4.010,00
En Yüksek 6.118.000,00 4.066,00
Kapanış 6.094.000,00 4.022,30
Ağırlıklı Ortalama 6.075.085,25 4.025,73
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.591.465.686,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 755,15
Toplam İşlem Adedi 68

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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