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BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 düşüşle 14.029,16 puandan başladı.

BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı
AA

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2026 10:02

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybederek 14.079,97 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 50,81 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.029,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 9,24 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına karşın, artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Dün yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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