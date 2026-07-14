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Borsa 14 bin puanın altında!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 13.988,40 puandan başladı.

Borsa 14 bin puanın altında!
AA

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 10:10

Son Güncelleme Tarihi 14 Temmuz 2026 10:18

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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