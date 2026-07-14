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Çin’in alüminyum ihracatı Haziran'da rekor kırdı: Sevkiyat 711 bin tona ulaştı

Çin’in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı, haziran ayında tarihi seviyeye yükseldi. Resmi gümrük verilerine göre ülkenin alüminyum ihracatı ilk kez 700 bin ton sınırını aşarak rekor kırdı.

Çin’in alüminyum ihracatı Haziran’da rekor kırdı: Sevkiyat 711 bin tona ulaştı

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 09:34

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, haziranda alüminyum ihracatı 711 bin metrik ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, mayıs ayında kaydedilen 632 bin tona göre yüzde 12,5'lik artış anlamına geliyor.

2026 yılının ilk yarısında Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 yükselerek 3,4 milyon tona ulaştı.

Öte yandan gümrük verileri, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatında düşüş yaşandığını ortaya koydu. Haziran ayında 17 mineralden oluşan bu gruba yönelik ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azalarak 5 bin 105 metrik tona geriledi.

Dünyanın en büyük nadir toprak elementi üreticisi olan Çin'in bu ürünlerdeki ihracatı, 2026'nın ilk altı ayında yıllık bazda yüzde 6,4 düşüşle 30 bin 483 tona indi.

Çin'in çelik ürünleri ihracatı ise haziran ayında 10,32 milyon metrik ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde toplam çelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 54,87 milyon metrik tona geriledi.

Metal ithalatında da düşüş görüldü. Çin'in işlenmemiş bakır ithalatı haziranda 478 bin metrik ton olurken, yılın ilk yarısındaki toplam ithalat yüzde 5,3 azalarak 2,49 milyon tona düştü. Bakır konsantresi ve cevheri ithalatı ise haziran ayında 2,34 milyon metrik ton olarak kaydedilirken, ocak-haziran döneminde yüzde 0,9 gerileyerek 14,61 milyon ton oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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