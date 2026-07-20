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Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik büyümenin beklentilerin altında kalmasına rağmen gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu. Bir ve beş yıllık kredi ana faiz oranları (LPR), üst üste 14’üncü ayda da aynı seviyelerde bırakıldı.

Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi

Oluşturma Tarihi 20 Temmuz 2026 08:07

Çin Merkez Bankası (PBOC), ikinci çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasına rağmen gösterge kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bankanın aldığı kararla bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,00, beş yıllık LPR ise yüzde 3,50 seviyesinde tutuldu.

Böylece Çin'de her iki gösterge faiz oranı da 14 aydır sabit kalmış oldu. Karar, zayıf iç talep ve ekonomik toparlanmadaki dengesizliklere rağmen politika yapıcıların geleneksel faiz indirimleri konusunda temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü gösterdi.

Pekin yönetimi, faiz indirimleri yerine finansman maliyetlerini düşürmeye ve piyasaya likidite sağlamaya yönelik destekleyici araçlara yöneliyor. Bu kapsamda Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz ay kısa vadeli fonlama koşullarını desteklemek amacıyla gecelik ters repo uygulamasını devreye almıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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