Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi

Çin Merkez Bankası (PBOC), ikinci çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasına rağmen gösterge kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bankanın aldığı kararla bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,00, beş yıllık LPR ise yüzde 3,50 seviyesinde tutuldu.

Böylece Çin'de her iki gösterge faiz oranı da 14 aydır sabit kalmış oldu. Karar, zayıf iç talep ve ekonomik toparlanmadaki dengesizliklere rağmen politika yapıcıların geleneksel faiz indirimleri konusunda temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü gösterdi.

Pekin yönetimi, faiz indirimleri yerine finansman maliyetlerini düşürmeye ve piyasaya likidite sağlamaya yönelik destekleyici araçlara yöneliyor. Bu kapsamda Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz ay kısa vadeli fonlama koşullarını desteklemek amacıyla gecelik ters repo uygulamasını devreye almıştı.