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İngiltere ekonomisi Mayıs'ta büyüdü

İngiltere ekonomisi hizmet sektöründeki aktivitenin artmasıyla mayısta yüzde 0,1 büyüdü.

İngiltere ekonomisi Mayıs’ta büyüdü
AA

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2026 09:31

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 0,3 büyüyen ve nisanda yüzde 0,1 daralan İngiltere ekonomisi, mayısta yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Bu artışta, hizmet sektörünün yüzde 0,3 büyümesi etkili olurken, imalat ve inşaat sektörleri mayısta sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,8 daraldı.

İngiltere ekonomisi mart-mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 büyüdü. Bu dönemdeki büyümede de hizmet sektöründeki yüzde 0,7'lik artış belirleyici oldu.

Böylece İngiltere ekonomisi üst üste 6 üç aylık dönemde büyüme kaydetti.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üç aylık dönemde hizmet sektörü öncülüğünde güçlü büyüme gösterdiğini belirterek, buna karşın elektrik üretimi, mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinde daralma görüldüğünü ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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