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Fed’den faiz artışı beklentisi güçleniyor: Piyasalar temmuz kararına odaklandı

ABD’de faiz artışı beklentileri güç kazanırken, bu beklenti hem faiz opsiyonlarında hem de ABD devlet tahvili piyasasında kendini gösteriyor.

Fed’den faiz artışı beklentisi güçleniyor: Piyasalar temmuz kararına odaklandı

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 09:27

ABD'nin haziran ayı tüketici enflasyonu verisi bugün TSİ 15.30'da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 gerilemesi beklenirken, yıllık enflasyonun da önceki ayki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 3,8'e düşeceği tahmin ediliyor.

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın TSİ 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunacağı Yarı Yıl Para Politikası Raporu olacak. Bu iki önemli gelişme öncesinde tahvil yatırımcıları, Fed'in temmuz ayında faiz artırabileceği ihtimaline yönelik pozisyonlarını artırmaya başladı.

Faiz artışı beklentisindeki yükseliş, özellikle faiz opsiyonları ve ABD Hazine tahvillerinde görülüyor. Opsiyon piyasasında, bu ay içinde 25 baz puanlık faiz artışı ihtimaline verilen olasılık yüzde 10'un altındaki seviyelerden yaklaşık yüzde 50'ye kadar yükseldi.

Fed politikalarına en duyarlı göstergelerden biri olan iki yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi de salı günü yüzde 4,25 seviyesinin üzerinde kalırken, politika faizine kıyasla farkını genişletmeye devam etti.

Columbia Threadneedle portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, temmuz ayında faiz artışı ihtimalinin ciddi biçimde gündemde olduğunu belirterek, faiz artırımı gerçekleşme olasılığının gerçekleşmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan ve mayıs ayında açıklanan veri, tüketici fiyat endeksinden biraz daha düşük seviyede olsa da yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti. Al-Hussainy, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedef seviyesine yaklaşması için olumlu koşulların oluşması gerektiğini söyledi.

Piyasalardaki faiz artışı beklentilerindeki hareketlilik, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Daha önce Fed'in güvercin kanadında değerlendirilen Waller, çekirdek enflasyon verilerinin yeniden yükselmesi durumunda kısa vadede faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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