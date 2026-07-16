Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor: İran gerilimi piyasaları etkiliyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, jeopolitik gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Fiyatlar, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte üst üste dördüncü işlem gününde de değer kazandı.

Bu yükseliş serisi, mayıs ayından bu yana Avrupa doğal gaz piyasasında görülen en uzun artış dönemi olarak kayıtlara geçti.

En yakın vadeli doğal gaz kontratı, Singapur saatiyle 08.58 itibarıyla yüzde 1,3 yükselerek megavatsaat başına 55,05 euroya (63,15 dolar) çıktı. Söz konusu kontrat, çarşamba günü de yüzde 2,6 oranında artış göstermişti.

Piyasadaki işlem hacminin ise son üç aylık ortalamanın yüzde 1'inin altında kalması dikkat çekti.

ABD, çarşamba günü İran'a yönelik yeni hava operasyonları düzenlediğini açıklarken, İran limanına ilerlemeye çalışan boş bir petrol tankerinin de durdurulduğunu bildirdi. Bölgede artan gerilim, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.