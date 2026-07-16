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Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı

Güney Kore Merkez Bankası, yükselen enflasyon, zayıflayan won ve artan borç riskleri nedeniyle 3,5 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Politika faizini yüzde 2,75’e çıkaran banka, ekonomik koşullara bağlı olarak yeni faiz artışlarının da gündemde olabileceği mesajını verdi.

Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2026 08:51

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 2,75 seviyesine taşıdı. Yaklaşık üç buçuk yıl sonra gelen ilk faiz artışında petrol kaynaklı enflasyon, zayıflayan won ve artan hane halkı borçları etkili oldu.

Güney Kore Merkez Bankası, 16 Temmuz'daki toplantısında politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,75'e çıkardı.

Yedi üyeli Para Politikası Kurulu, Ocak 2023'ten bu yana gerçekleşen ilk faiz artırım kararını oy birliğiyle aldı.

Faiz kararında yalnızca enerji fiyatlarındaki yükseliş değil, ekonomideki genel görünüm de belirleyici oldu. Yapay zekâ yatırımlarının desteğiyle güçlenen yarı iletken ihracatı büyümeyi desteklerken, yüksek enflasyon, değer kaybeden won, konut fiyatlarındaki artış ve yükselen hane halkı borçları merkez bankasının öncelikli gündemleri arasında yer aldı.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRDI

Güney Kore'de tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 3,2'ye yükselerek son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalırken, gıda ve enerji dışı çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Petrol ürünlerindeki hızlı fiyat artışları, tarım ve hayvancılık maliyetlerindeki yükselişle birleşerek tüketici fiyatlarını yukarı taşıdı.

Merkez bankası, küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşansa bile geçmiş dönemdeki enerji maliyetlerinin ekonomiye gecikmeli etkisinin sürebileceğini belirtti. Zayıf wonun ithal ürün ve hammadde maliyetlerini artırması da enflasyon baskısının kalıcı olmasına neden olan faktörler arasında gösterildi.

Banka, tüketici enflasyonunun bir süre daha hedef seviyenin üzerinde seyretmesini bekliyor.

YAPAY ZEKâ YATIRIMLARI EKONOMİYİ DESTEKLEDİ

Faiz artışına zemin hazırlayan en önemli gelişmelerden biri, Güney Kore ekonomisinin beklentilerin üzerinde performans göstermesi oldu.

Küresel yapay zekâ yatırımlarındaki artış, ülkenin güçlü olduğu yarı iletken sektörüne ivme kazandırarak ihracat ve yatırımları destekledi.

Güney Kore'nin ihracatı haziran ayında ilk kez 100 milyar dolar seviyesini aşarken, bilgi teknolojileri ürünlerindeki yıllık artış da güçlü bir yükseliş gösterdi.

Merkez bankası, 2026 yılı büyümesinin daha önce açıkladığı yüzde 2,6'lık tahminin üzerinde gerçekleşebileceğini belirtti. Hükümet ise büyüme beklentisini yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Bu seviyeye ulaşılması hâlinde Güney Kore ekonomisinin 2021'den bu yana en güçlü yıllık büyüme performansına ulaşması bekleniyor.

Ancak ekonomik aktivitedeki hızlanma, ücretler, tüketim ve iç talep üzerinden yeni enflasyon risklerini de beraberinde getiriyor.

KONUT PİYASASI VE HANE BORÇLARI FAİZ KARARINDA ETKİLİ OLDU

Seul ve çevresindeki konut fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş, merkez bankasının faiz kararında önemli rol oynadı.

Banka verilerine göre finans sektöründeki hane halkı kredileri aylık 8 ila 9 trilyon won arasında artmaya devam ediyor. Konut kredilerinin yanı sıra diğer bireysel kredi türlerinde de belirgin büyüme görülüyor.

Yapay zekâ ve teknoloji hisselerindeki hızlı yükselişin bireysel yatırımcıların borçlanmasını artırması, finansal istikrar konusundaki endişeleri güçlendirdi.

Merkez bankası, gelirlerdeki artış ve varlık fiyatlarındaki yükselişin konut talebini desteklediğine dikkat çekti. Özellikle Seul ve Gyeonggi bölgesinde fiyatların artacağı beklentisi, kredi talebinin güçlü kalmasına neden oluyor.

Bu nedenle faiz artışı yalnızca enflasyonu kontrol altına almayı değil, konut piyasasındaki hareketliliği ve hane halkı borçlanmasını sınırlamayı da hedefliyor.

WON ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

Güney Kore wonu, yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybederken kur hareketleri ithalat maliyetleri üzerinde baskı oluşturdu.

Dolar/won kuru bir dönemde 1.500 seviyesinin üzerine çıkarken daha sonra 1.400'lü seviyelerin üst bölgesine geriledi. Buna rağmen merkez bankası, kurdaki dalgalanmaların enflasyon ve finansal istikrar açısından risk oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Faiz artırımı piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Wonun karara tepkisi sınırlı kalırken, KOSPI endeksi çip şirketlerinde başlayan satışların etkisiyle sert geriledi.

Borsadaki düşüşün temel nedeni faiz kararından çok, yapay zekâ yatırımlarının devamlılığına yönelik endişeler ve yabancı yatırımcı satışları oldu.

YENİ FAİZ ARTIRIMLARI GÜNDEMDE

Güney Kore Merkez Bankası, faiz artışlarının tek seferle sınırlı kalmayabileceği mesajını verdi.

Banka; güçlü ekonomik büyüme, hedefin üzerinde seyreden enflasyon ve finansal istikrar riskleri nedeniyle daha sıkı bir para politikası duruşunun gerekli olabileceğini belirtti.

Gelecek faiz kararlarında petrol fiyatları, wonun seyri, enflasyonun ekonomiye yayılma düzeyi, iç talep ve hane halkı borçları belirleyici olacak.

Ekonomistlerin önemli bir bölümü, merkez bankasının yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yaparak politika faizini yüzde 3 seviyesine çıkarabileceğini öngörüyor.

Güney Kore'nin kararı, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya ve Filipinler'in ardından Asya-Pasifik bölgesinde para politikalarının yeniden sıkılaşma eğilimine girdiğini gösteriyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi durumunda, yalnızca Güney Kore'nin değil, enerji ithalatına bağımlı diğer Asya ekonomilerinin de faiz politikalarını yeniden değerlendirmesi gerekebilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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