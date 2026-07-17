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BIST 100 güne ekside başladı! Piyasalar Fitch kararını bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı. Küresel piyasalardaki satış baskısı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim risk iştahını azaltırken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi yer alıyor.

BIST 100 güne ekside başladı! Piyasalar Fitch kararını bekliyor
AA

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2026 11:03

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Endeks açılışta önceki kapanışa göre 105,54 puan gerileyerek 14.145,75 puana indi.

BIST 100 GÜNE EKSİDE BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,22 yükselişle 14.251,29 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta ise endeks yüzde 0,74 değer kaybederek 14.145,75 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi ise yüzde 0,22 düşüş kaydetti.

TEKSTİL KAZANDIRDI, FAKTORİNG SERT DÜŞTÜ

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 1,79 ile tekstil ve deri oldu.

En sert düşüş ise yüzde 9,17 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çip üreticisi şirket hisselerindeki sert satışlar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, küresel borsalarda satış baskısını artırırken Borsa İstanbul da bu görünümden etkileniyor.

PİYASALAR FİTCH'İN TÜRKİYE KARARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ve kısa vadeli dış borç verilerinin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Yurt dışında ise yatırımcılar Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD sanayi üretimi verilerini yakından takip edecek.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerini destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor.

Uzmanlar, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmelerin endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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