Küresel piyasalarda çift baskı! Çip hisseleri çakıldı, Orta Doğu gerilimi risk iştahını azalttı

Küresel finans piyasaları haftanın son işlem gününe satış baskısıyla girdi. Çip üreticilerinin hisselerinde derinleşen kayıplar ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini güçlendirirken, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de yeniden sorgulanmaya başlandı.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI DERİNLEŞTİ

Yapay zeka yatırımlarına yönelik trilyonlarca dolarlık harcamanın ne zaman gelir yaratacağına ilişkin belirsizlikler teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı.

TSMC'nin ikinci çeyrek kârı beklentileri aşmasına rağmen sermaye harcamalarını artıracağını açıklaması yatırımcıları tatmin etmedi. Şirket hisseleri yüzde 2,3 gerilerken, Intel yüzde 5,8, Micron yüzde 5,7, Arm Holdings yüzde 5,4, AMD yüzde 5,3 ve Broadcom yüzde 5 değer kaybetti.

Alphabet hisseleri de Gemini 3.5 Pro modelinin ertelendiğine yönelik haberlerin ardından yüzde 4,4 düştü.

ORTA DOĞU GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI AZALTTI

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını sürdürmesi ve İran'ın bölgedeki misillemeleri küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı.

Analistler, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin giderek zayıfladığına dikkat çekerken, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasaları açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğünü belirtiyor.

PETROL SON ÜÇ AYIN EN GÜÇLÜ HAFTASINA HAZIRLANIYOR

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 84 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları haftayı son üç ayın en güçlü haftalık yükselişiyle kapatmaya hazırlanırken, yatırımcılar olası arz kesintilerinin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceğinden endişe ediyor.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin özellikle petrol ithalatçısı ülkeler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

FED YETKİLİLERİNDEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Fed yetkilileri de enflasyon konusunda temkinli açıklamalar yaptı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilememesi halinde ilave sıkılaşmanın gerekebileceğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun halen hedefin oldukça üzerinde bulunduğunu belirterek fiyat istikrarının öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD EKONOMİSİ GÜCÜNÜ KORUYOR

ABD'de haziran ayı perakende satışları aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentileri karşıladı.

İlk kez işsizlik maaşı başvuruları ise 208 bine gerileyerek iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu gösterdi.

Ekonomik veriler, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kaldığına işaret etti.

ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Jeopolitik risklere rağmen altın fiyatları yükselmekte zorlandı.

Analistler, petrol fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon beklentilerinin güçlendiğini, bunun da Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini artırdığını belirtiyor.

Yüksek faiz beklentisi doların güçlü kalmasını desteklerken altın üzerinde baskı oluşturuyor.

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

ABD borsaları günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 yüzde 0,51 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,47 geriledi.

Netflix güçlü finansal sonuçlar açıklamasına rağmen piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

AVRUPA VE ASYA'DA DA SATIŞLAR HAKİM

Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif görünüm öne çıktı.

Asya piyasalarında ise Japonya Nikkei endeksi yüzde 6'nın üzerinde düşerek en sert kaybı yaşadı. Çin ve Hong Kong borsalarında da satışlar hız kazandı.

Analistler, teknoloji hisselerindeki küresel satış dalgasının özellikle Asya piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Küresel piyasalardaki olumsuz havaya rağmen Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı.

BIST 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251 puana çıktı.

Bugün yurt içinde konut satışları, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç verileri takip edilirken, piyasaların odağında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi yer alacak. Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri izlenecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikler

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.00 Türkiye, 28. hafta BDDK bankacılık sektörü verileri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

16.15 ABD, haziran ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, haziran ayı kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi