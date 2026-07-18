CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı

Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı

Avrupa Birliği, enerji güvenliğini artırmak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak amacıyla Elektrifikasyon Aksiyon Planı'nı açıkladı. Plan kapsamında 2040 yılına kadar elektrifikasyon oranının yüzde 46'ya çıkarılması ve yıllık 260 milyar avroluk fosil yakıt ithalatı tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı
AA

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2026 11:51

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji dönüşümünü hızlandıracak Elektrifikasyon Aksiyon Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Planla birlikte Birlik, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve elektrik kullanımını yaygınlaştırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Komisyonun planına göre, 2040 yılına kadar AB genelinde elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 23 seviyesinden yüzde 46'ya çıkarılması hedefleniyor. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan bu hedefin hayata geçirilmesi halinde Birliğin fosil yakıt ithalatı için ödediği faturanın yıllık 260 milyar avro azalacağı öngörülüyor.

ENERJİ KRİZLERİ AB'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

AB'nin yeni yol haritasının hazırlanmasında son yıllarda yaşanan enerji krizleri etkili oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılarla büyük bir enerji şoku yaşayan Avrupa, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrasında yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının da etkisiyle ikinci kez ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı.

Komisyonun değerlendirmesine göre, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle AB, fosil yakıt ithalatı için 50 milyar avrodan fazla ek maliyet üstlendi. Artan enerji faturalarının enflasyonu ve faiz baskısını artırdığına dikkat çekilirken, enerji tüketiminin yaklaşık yarısının ithal fosil yakıtlardan karşılanmasının Birlik için "yapısal bir kırılganlık" oluşturduğu vurgulandı.

DOĞAL GAZ VE PETROL İTHALATI SERT ŞEKİLDE AZALABİLİR

AB, elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla birlikte enerji ithalatında önemli düşüş bekliyor. Hesaplamalara göre, 2040 yılına kadar doğal gaz ithalatının yüzde 70, ham petrol ithalatının ise yüzde 40'ın üzerinde azaltılması mümkün olabilecek.

Komisyon, bu dönüşümün yalnızca enerji güvenliğini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını ve tüketicilerin enerji maliyetlerini düşüreceğini değerlendiriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 120 MİLYONA ÇIKACAK

Plan kapsamında ulaşım ve ısınma sistemlerinde de büyük dönüşüm hedefleniyor. Buna göre, AB'de halen yaklaşık 8 milyon olan elektrikli araç sayısının 2040'a kadar 120 milyona, 28 milyon seviyesindeki ısı pompası sayısının ise 100 milyona çıkarılması öngörülüyor.

Komisyon, temiz enerji teknolojilerinin Avrupa'da daha fazla üretilmesi ve kullanılmasının da planın temel ayaklarından biri olacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİNİN ARDINDAN GELDİ

AB'nin elektrifikasyon hedefi, bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'nin açıkladığı küresel elektrifikasyon hedefinin ardından geldi.

Türkiye, COP31 Başkanlığı kapsamında küresel elektrifikasyon oranının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması yönünde hedef açıklamıştı. AB ise bu dönüşümü daha ileri taşıyarak 2040 yılı için yüzde 46'lık elektrifikasyon hedefini ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 16 Temmuz 2026 08:11
New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri geçti New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri geçti 15 Temmuz 2026 16:19
ABD’de Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu ABD'de Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu 15 Temmuz 2026 15:41
Rusya’dan dizel kararı: İhracat yasağı piyasayı nasıl etkiliyor? Rusya'dan dizel kararı: İhracat yasağı piyasayı nasıl etkiliyor? 15 Temmuz 2026 14:57
Gazprom hisseleri 17 yılın en düşük seviyesinde! Gazprom hisseleri 17 yılın en düşük seviyesinde! 15 Temmuz 2026 14:43
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı 15 Temmuz 2026 12:38
Çin’in Orta Doğu’dan petrol ithalatı geriledi Çin'in Orta Doğu'dan petrol ithalatı geriledi 15 Temmuz 2026 11:04
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Temmuz 2026 11:01
JPMorgan’dan küresel ekonomi uyarısı: Jeopolitik riskler ve enflasyona dikkat JPMorgan'dan küresel ekonomi uyarısı: Jeopolitik riskler ve enflasyona dikkat 15 Temmuz 2026 09:37
JPMorgan’da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı JPMorgan'da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı 15 Temmuz 2026 09:14
Çin ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı: Son 3,5 yılın en düşük seviyesi! Çin ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı: Son 3,5 yılın en düşük seviyesi! 15 Temmuz 2026 09:10
Altın ve gümüş için kritik veri açıklandı! ABD’de enflasyon beklentileri karşılamadı Altın ve gümüş için kritik veri açıklandı! ABD'de enflasyon beklentileri karşılamadı 14 Temmuz 2026 15:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.981,0500 Değişim 191,10 Son veri saati:
Düşük 13962,64 Yüksek 14153,74
Açılış
47,1901 Değişim 0,1077 Son veri saati:
Düşük 47,0638 Yüksek 47,1715
Açılış
54,0262 Değişim 0,1755 Son veri saati:
Düşük 53,8736 Yüksek 54,0491
Açılış
6.093,0280 Değişim 96,544 Son veri saati:
Düşük 6005,073 Yüksek 6101,617
Açılış
84,8353 Değişim 2,2059 Son veri saati:
Düşük 83,0859 Yüksek 85,2918
Açılış
BİST En Aktif Hisseler