Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji dönüşümünü hızlandıracak Elektrifikasyon Aksiyon Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Planla birlikte Birlik, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve elektrik kullanımını yaygınlaştırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Komisyonun planına göre, 2040 yılına kadar AB genelinde elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 23 seviyesinden yüzde 46'ya çıkarılması hedefleniyor. Yasal bağlayıcılığı bulunmayan bu hedefin hayata geçirilmesi halinde Birliğin fosil yakıt ithalatı için ödediği faturanın yıllık 260 milyar avro azalacağı öngörülüyor.

ENERJİ KRİZLERİ AB'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

AB'nin yeni yol haritasının hazırlanmasında son yıllarda yaşanan enerji krizleri etkili oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılarla büyük bir enerji şoku yaşayan Avrupa, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrasında yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının da etkisiyle ikinci kez ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı.

Komisyonun değerlendirmesine göre, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle AB, fosil yakıt ithalatı için 50 milyar avrodan fazla ek maliyet üstlendi. Artan enerji faturalarının enflasyonu ve faiz baskısını artırdığına dikkat çekilirken, enerji tüketiminin yaklaşık yarısının ithal fosil yakıtlardan karşılanmasının Birlik için "yapısal bir kırılganlık" oluşturduğu vurgulandı.

DOĞAL GAZ VE PETROL İTHALATI SERT ŞEKİLDE AZALABİLİR

AB, elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla birlikte enerji ithalatında önemli düşüş bekliyor. Hesaplamalara göre, 2040 yılına kadar doğal gaz ithalatının yüzde 70, ham petrol ithalatının ise yüzde 40'ın üzerinde azaltılması mümkün olabilecek.

Komisyon, bu dönüşümün yalnızca enerji güvenliğini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını ve tüketicilerin enerji maliyetlerini düşüreceğini değerlendiriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 120 MİLYONA ÇIKACAK

Plan kapsamında ulaşım ve ısınma sistemlerinde de büyük dönüşüm hedefleniyor. Buna göre, AB'de halen yaklaşık 8 milyon olan elektrikli araç sayısının 2040'a kadar 120 milyona, 28 milyon seviyesindeki ısı pompası sayısının ise 100 milyona çıkarılması öngörülüyor.

Komisyon, temiz enerji teknolojilerinin Avrupa'da daha fazla üretilmesi ve kullanılmasının da planın temel ayaklarından biri olacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİNİN ARDINDAN GELDİ

AB'nin elektrifikasyon hedefi, bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'nin açıkladığı küresel elektrifikasyon hedefinin ardından geldi.

Türkiye, COP31 Başkanlığı kapsamında küresel elektrifikasyon oranının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması yönünde hedef açıklamıştı. AB ise bu dönüşümü daha ileri taşıyarak 2040 yılı için yüzde 46'lık elektrifikasyon hedefini ortaya koydu.