ABD’de benzin fiyatları yeniden 4 doları aştı: Orta Doğu gerilimi pompa fiyatlarını yükseltti

ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik, akaryakıt fiyatlarını yukarı taşıdı. Uzmanlar, bu gelişmenin küresel yakıt arzı üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve enflasyonist riskleri güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

AAA'nın yayımladığı günlük verilere göre, normal kurşunsuz benzinin ortalama pompa fiyatı galon başına 4,003 dolara yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin yeniden hedef alınması ve Kuveyt'teki bir petrol tesisine düzenlenen saldırının ardından ham petrol vadeli işlem fiyatlarında sert yükseliş görüldü.

Haziran ayında ham petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte benzin fiyatları galon başına 3,79 dolara kadar inse de, Temmuz ayının başından itibaren yeniden yükseliş trendine girdi. Yaz sezonunda güçlü seyreden yakıt talebi, Rusya'daki rafineri kapasitesi kayıpları, ABD'nin düşük ithalat hacmi ve sınırlı benzin stokları fiyat artışlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin derinleşmesi, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatlarında uzun süreli aksaklık yaşanabileceği endişesini artırıyor. Benzin fiyatlarının önemli bölümünü belirleyen ham petrol maliyetleri de Nisan ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden birini kaydetti.