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ABD'den Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisi

ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD’den Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisi
AA

Oluşturma Tarihi 21 Temmuz 2026 08:37

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'nın ABD ticaretine yönelik "ayrımcı" uygulamalarına karşılık olarak 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. Bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımla Kanada'nın ABD ticaretine yönelik "ayrımcı muamelesinden" kaynaklanan yük ve dezavantajın dengelenmesinin, otomobiller, alkollü içecekler ve süt ürünleri gibi kritik Amerikan ihracat kalemleri için eşit rekabet koşullarının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirdiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tarifenin bir ürünün ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacağı bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, enerji ürünleri, potas, 232. Bölüm kapsamında tarifeye tabi ürünler ile balık veya kritik mineraller gibi bazı ürünlerin uygulama dışında tutulacağı belirtildi.

YENİ TARİFE 19 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Açıklamada ayrıca, söz konusu tarifenin başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra yani 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Tarifenin gerekçelerine de değinilen açıklamada, Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobillere belirli tarifeler ve kotalar uygularken, diğer ülkelerden yapılan ithalatlara aynı uygulamaları getirmediği ifade edildi.

Açıklamada, Nisan 2025-Mart 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı motorlu araç ithalatının 2024-2025 döneminin aynı zaman aralığına kıyasla yaklaşık yüzde 22 azaldığı kaydedildi.

Kanada'da eyalet ve bölgelerin çoğunun ABD menşeli alkollü içeceklerin satın alınmasını, dağıtımını veya perakende satışını durdurduğuna işaret edilen açıklamada, Mart 2025-Şubat 2026 döneminde Kanada'nın ABD'den yaptığı alkollü içecek ithalatının yıllık bazda yaklaşık yüzde 81 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kanada'nın "karmaşık ve korumacı" olarak tanımlanan süt ürünleri sistemi de yeni tarifenin gerekçeleri arasında gösterildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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