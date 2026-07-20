CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 14.068,54 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA

Oluşturma Tarihi 20 Temmuz 2026 14:01

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,49 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 14.068,54 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,57 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 9,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesi küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Temmuz 2026 10:43
Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi 16 Temmuz 2026 10:04
BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı 16 Temmuz 2026 10:02
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor: İran gerilimi piyasaları etkiliyor Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor: İran gerilimi piyasaları etkiliyor 16 Temmuz 2026 09:37
İngiltere ekonomisi Mayıs’ta büyüdü İngiltere ekonomisi Mayıs'ta büyüdü 16 Temmuz 2026 09:31
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Temmuz 2026 09:29
Piyasalar Fed kararını bekliyor: ABD enflasyon verileri sonrası gözler faiz artırımında! Piyasalar Fed kararını bekliyor: ABD enflasyon verileri sonrası gözler faiz artırımında! 16 Temmuz 2026 09:07
Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altına düştü: Fed beklentileri kripto piyasasını baskılıyor Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altına düştü: Fed beklentileri kripto piyasasını baskılıyor 16 Temmuz 2026 08:55
Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı 16 Temmuz 2026 08:51
Rusya’nın tahıl ihracatı arttı Rusya'nın tahıl ihracatı arttı 16 Temmuz 2026 08:24
IMF’den kritik açıklama: Petrol fiyatları neden düşüyor? IMF'den kritik açıklama: Petrol fiyatları neden düşüyor? 16 Temmuz 2026 08:21
ABD Brezilya’dan gelen ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak ABD Brezilya'dan gelen ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak 16 Temmuz 2026 08:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.086,9400 Değişim 181,37 Son veri saati:
Düşük 13910,52 Yüksek 14091,89
Açılış
47,1837 Değişim 0,0245 Son veri saati:
Düşük 47,1586 Yüksek 47,1831
Açılış
53,9867 Değişim 0,1346 Son veri saati:
Düşük 53,9242 Yüksek 54,0588
Açılış
6.100,9520 Değişim 74,242 Son veri saati:
Düşük 6040,301 Yüksek 6114,543
Açılış
86,3275 Değişim 2,8189 Son veri saati:
Düşük 84,2518 Yüksek 87,0707
Açılış
BİST En Aktif Hisseler