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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 90 bin 300 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 20 Temmuz 2026 16:46

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 38 bin lira, en yüksek 6 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 20 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 280 milyon 990 bin 323,35 lira, işlem miktarı ise 704,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 305 milyon 731 bin 918,71 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.020.000,00 3.997,00
En Düşük 6.038.000,00 3.980,00
En Yüksek 6.110.000,00 4.029,00
Kapanış 6.090.300,00 4.025,00
Ağırlıklı Ortalama 6.085.954,12 4.020,57
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.280.990.323,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 704,63
Toplam İşlem Adedi 69

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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