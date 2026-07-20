Tahvil piyasalarında şahin Fed beklentisi güçleniyor: Yatırımcılar faiz artışına hazırlanıyor

ABD'de tahvil piyasaları ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği mesajlar aynı noktaya işaret ediyor: Enflasyonla mücadelede henüz sona gelinmiş değil.

Haziran ayında ABD tüketici fiyatlarının 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş göstermesi piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yarattı. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı beklentilerini büyük ölçüde azalttı.

Ancak piyasalarda bu iyimserliğin kalıcı olmayabileceği değerlendiriliyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinin bozulmasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, enflasyon üzerindeki baskıların devam edebileceği endişesini artırıyor. Bunun yanında yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü harcamalar, teknoloji hisselerinde balon tartışmalarına rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdürüyor.

FED'DEN ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI DURUŞ MESAJI

Yaklaşık iki ay önce Fed başkanlığı görevine başlayan Kevin Warsh, son beş yıldır yüzde 2 hedefinin üzerinde kalan enflasyonun düşürülmesinin öncelikli konu olduğunu vurguluyor.

Bu açıklamalar, piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Yatırımcılar, ilk faiz artışı ihtimalini özellikle eylül ayı için fiyatlamaya başladı.

Temmuz ayında faiz artışı olasılığı düşük görülürken, eylül veya ekim döneminde 25 baz puanlık bir artış ihtimali yüksek değerlendiriliyor. Aralık ayına kadar ise böyle bir adımın gerçekleşme ihtimali piyasalarda oldukça güçlü şekilde fiyatlanıyor.

TAHVİL YATIRIMCILARI DAHA SIKI PARA POLİTİKASI BEKLİYOR

Ed Al-Hussainy, enflasyonun herhangi bir ek politika adımı olmadan yüzde 2 veya yüzde 2,5 seviyelerine gerileyip gerilemeyeceği konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtti.

Daha uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli tahvillere kıyasla daha iyi performans göstereceği yönünde pozisyon alan Al-Hussainy, daha şahin bir Fed yaklaşımının bu stratejiyi destekleyeceğini ifade etti.

Al-Hussainy, Fed'in ekonomik büyümedeki aşağı yönlü risklerden ziyade enflasyonla mücadeleye odaklanarak faiz artırımı konusunda daha rahat hareket edebileceğini söyledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ FED BEKLENTİLERİNİ ÖNCEDEN FİYATLADI

Piyasa uzmanları ise ABD tahvil faizlerinin Fed'in olası adımlarını büyük ölçüde önceden fiyatladığına dikkat çekiyor. Bu nedenle yeni bir faiz artışının piyasalardaki etkisinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Şubat ayının sonundan bu yana iki yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 75 baz puan yükselerek yüzde 4,2 seviyesine çıktı. Böylece faiz oranı, Fed'in yüzde 3,5-yüzde 3,75 aralığında bulunan politika faizi beklentisinin üzerine yerleşti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, mortgage ve diğer kredi maliyetlerini artırarak ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum aynı zamanda Fed'in enflasyonu kontrol altına alma çabalarına destek sağlayan unsurlardan biri olarak görülüyor.

YATIRIMCILAR TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ FIRSATLARI İZLİYOR

BlackRock Total Return Fonu'nun eş yöneticisi Chi Chen, piyasanın yılın ikinci yarısında enflasyonun gerileyeceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağı beklentilerine kıyasla Fed için daha şahin bir politika patikası fiyatladığını belirtti.

Chen, Fed'in ekonomik verilerde belirgin bir zayıflama görülene kadar daha sıkı duruşunu koruyacağını ifade etti. Bu nedenle şirketin, orta vadeli tahvillerin yanı sıra İran kaynaklı satışlarla getirileri yükselen kısa vadeli tahvillere de ilgi gösterdiğini aktardı.

Tahvil piyasasında yükselen getirilerle birlikte değerlemelerin geçmiş döneme göre daha cazip hale geldiği ve yatırımcıların yeni fırsatları değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.