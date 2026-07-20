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Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

Asya borsaları düşüşte! ABD-İran gerilimi sürüyor
AA

Oluşturma Tarihi 20 Temmuz 2026 09:47

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını artırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların sekizinci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğunu belirtti.

İran tarafı ise ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını açıklayarak, söz konusu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Bölgede petrol sevkiyatının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın savaşın gölgesinde kalması ve diğer ticaret yollarına ilişkin olası müdahale riskleri petrol fiyatlarının tırmanmasına yol açtı. Boğazda petrol taşıyan tankerlerin vurulduğu yönündeki haber akışı küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Çatışmaların daha da şiddetlenerek bir kara harekatına dönüşebileceğine yönelik endişeler, piyasalarda arka plandaki risk unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

ÇİN GÖSTERGE FAİZİNİ 14. KEZ SABİT BIRAKTI

Asya tarafında yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı Güney Kore'de Kospi endeksi negatif bir görünüm sunarken, artan küresel risk algısı bölge endekslerinde de etkili oluyor.

Öte yandan, Çin'de geliştirilen yapay zeka dil modellerinin düşük maliyetlerle de yüksek performans sunulabileceğini ortaya koyması, sektörde halihazırdaki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin sürmesine neden oluyor.

Analistler, geçen hafta yapay zeka ve çip şirketi hisselerinde öne çıkan yüksek değerleme endişelerinin yeni haftada da etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Para politikaları tarafında ise Çin üst üste 14. kez kredi faiz oranlarını (LPR) sabit bıraktı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. Bir yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Japonya'da ise piyasalarda Denizcilik Günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmiyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,5 azalışla 6.516 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.747 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 24.994 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 77.579 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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