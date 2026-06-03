CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD’nin bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik haber akışıyla İspanya hariç negatif bir görünüm sergiliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 11:17

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2026 11:18

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD'nin bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağına dair haber akışıyla İspanya hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi piyasalarda yön arayışını artırırken, ABD'de ticaret politikalarına ilişkin yeni adım beklentileri risk iştahını baskılıyor.

ABD'DEN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ SİNYALİ

ABD'de Donald Trump yönetiminin, zorla çalıştırma iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğine dair haberler, küresel piyasalarda risk algısını zayıflattı.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Saat 10.40 itibarıyla Avrupa piyasalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 624 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 10.368 puana inerken, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.950 puanda seyrediyor.

Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.175 puanda, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 50.371 puanda işlem görüyor.

İspanya IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 18.344 puana çıkarak negatif ayrışıyor.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün küresel ölçekte hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu ve Fed'in Bej Kitap raporunun piyasalar açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan uçak yakıtı ihracatına yasak! Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına yasak! 01 Haziran 2026 09:21
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek 01 Haziran 2026 07:28
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde 01 Haziran 2026 07:11
Çin imalatı yavaşladı Çin imalatı yavaşladı 31 Mayıs 2026 15:10
İran’dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama İran'dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama 31 Mayıs 2026 15:19
AB’den Rus petrolü kararı AB’den Rus petrolü kararı 31 Mayıs 2026 16:44
ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı 30 Mayıs 2026 15:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.139,0200 Değişim 118,04 Son veri saati:
Düşük 14101,92 Yüksek 14219,96
Açılış
45,9615 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 45,9229 Yüksek 45,9587
Açılış
53,4105 Değişim 0,1262 Son veri saati:
Düşük 53,3792 Yüksek 53,5054
Açılış
6.577,7130 Değişim 82,501 Son veri saati:
Düşük 6561,421 Yüksek 6643,922
Açılış
109,8388 Değişim 1,9706 Son veri saati:
Düşük 109,3953 Yüksek 111,3659
Açılış
BİST En Aktif Hisseler