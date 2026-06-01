ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor

Tahvil piyasası yatırımcıları, ABD’de Cuma günü açıklanacak istihdam raporuna odaklanmış durumda. Beklentiler, verilerin Fed’in faiz artışı senaryosunu destekleyebileceği yönünde şekilleniyor.

Oluşturma Tarihi 01 Haziran 2026 09:13

Piyasalarda, ABD ekonomisinin Fed'i önümüzdeki yıl boyunca faizleri artırmaya zorlayacak kadar güçlü kalıp kalmadığı sorgulanıyor. Bu nedenle yatırımcılar, bu haftaki istihdam verisini mevcut beklentilerini teyit etmek için kritik bir gösterge olarak görüyor.

Mayıs ayında ABD ekonomisinin yaklaşık 90 bin yeni istihdam yarattığı tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise %4,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Bu veriler, iş gücü piyasasının güçlü yapısını koruduğuna işaret ediyor.

Yükselen petrol fiyatları ve yeniden hız kazanan enflasyonla birlikte değerlendirildiğinde, bu tablo Fed yetkililerinin Haziran toplantısında daha temkinli ve şahin bir söyleme yönelmesine neden olabilir. Özellikle faiz indirimine dair beklentilerin geri plana itilmesi ihtimali gündemde.

Piyasalarda en geç 2027 ortasına kadar bir faiz artışı beklentisi fiyatlanırken, enerji fiyatlarındaki yükselişin bu öngörüleri zayıflattığı değerlendiriliyor.

DWS Americas'tan George Catrambone, yükselen tahvil faizlerinin ABD ekonomisi üzerinde zaten kısıtlayıcı bir etki yarattığını ve Fed'in işini kısmen yerine getirdiğini belirtiyor. 10 yıllık tahvil faizinin %4,44 seviyelerine yaklaşması da bu sıkılaşmayı destekler nitelikte.

Son ihale sonuçları, mevcut faiz seviyelerinde tahvillere olan talebin güçlü kaldığını gösterse de, özellikle 10 yıllık faizlerin hala şubat sonuna kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğu görülüyor. Ayrıca piyasada yapılan bazı opsiyon işlemleri, 10 yıllık getirinin önümüzdeki aylarda yeniden %5 seviyesinin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor; bu da 2023'ten bu yana görülmeyen bir seviye olarak dikkat çekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

