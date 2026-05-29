Anasayfa Finans Ekonomi Fed Yetkilisi Schmid'den enflasyon mesajı: Mücadelede tetikte kalmalıyız

Fed Yetkilisi Schmid’den enflasyon mesajı: Mücadelede tetikte kalmalıyız

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, İzlanda’nın Reykjavik kentinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, ABD Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. Schmid, enflasyonla mücadelede dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 14:57

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid'in değerlendirmeleri, ABD-İran geriliminin enerji ve ürün maliyetlerini artırarak enflasyon baskısını yeniden güçlendirdiği bir dönemde geldi.

Enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 seviyesindeki hedefinin üzerinde kaldığına dikkat çeken Schmid, mevcut şartlarda rehavete kapılmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Fed yetkililerinin gerektiğinde gerekli adımları atmaya hazır olduklarını piyasalara net şekilde göstermesi gerektiğini belirten Schmid, para politikasında tüm seçeneklerin masada olduğuna işaret etti.

Artan fiyat baskıları nedeniyle bazı politika yapıcılar, Fed'in bir sonraki hamlesinin yalnızca faiz indirimi değil, gerekirse yeni bir faiz artışı da olabileceğini değerlendirmeye başladı.

Schmid ayrıca ABD iş gücü piyasasındaki arz taraflı değişimlere de değindi. Göç hızındaki yavaşlama ve emekliliklerin artması nedeniyle iş gücüne katılımın azaldığını söyleyen Schmid, bunun iş gücü piyasasında daha dengeli bir görünüm oluşturduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

