Goldman Sachs’tan S&P 500 tahmini: 2026 hedefi 8 bin puan!

Goldman Sachs, yeni hedefin endeksin son kapanış seviyesi olan 7.519 puara göre yaklaşık %6,4'lük bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini açıkladı.

Yayımlanan analiz notunda, "S&P 500 getirilerinin bu yıl büyük ölçüde kâr büyümesiyle desteklendiğini ve önümüzdeki dönemde de bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Banka ayrıca S&P 500 şirketlerine ilişkin hisse başına kâr (EPS) beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi. Buna göre 2026 yılı için EPS tahmini 340 dolara çıkarılarak %24'lük yıllık büyümeye işaret edildi. 2027 yılı tahmini ise %13 artışla 385 dolar olarak revize edildi.

Analistler, özellikle yapay zekâ yatırımlarının endeks kazançlarını destekleyen temel faktör olmaya devam edeceğini belirtiyor.