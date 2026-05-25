İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı

İtalya'nın gösterge endeksi FTSE MIB, Pazartesi günü yüzde 1,2'ye kadar yükselerek 50 bin 121 puana çıktı ve en son 2000 yılında görülen kapanış rekorunu geride bıraktı.

İtalya borsası son üç yıldır yükseliş trendini sürdürürken, endeks 2026 yılı genelinde de yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Pandemi sonrası süreçte Avrupa piyasalarında dikkat çekici yükselişler yaşanırken, Euro Stoxx 50 ve Almanya'nın DAX endeksi de yeni zirveler gördü. İtalya ise uzun süre eski rekor seviyesinin altında kalan tek büyük Avrupa piyasası olarak öne çıkıyordu.

Geçtiğimiz yıl İtalya piyasalarındaki yükselişte bankacılık sektörü belirleyici olurken, bu yıl teknoloji ve enerji hisseleri öne çıktı. Tesla ve Apple'a çip tedarik eden STMicroelectronics NV, yıl başından bu yana yüzde 156 değer kazanarak dikkat çekti.

Enerji tarafında ise petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış şirket hisselerine olumlu yansıdı. Saipem Spa yüzde 73, Eni SpA ise yüzde 41 yükseliş kaydetti. Buna karşılık Stellantis ve Fincantieri, yılın en fazla değer kaybeden şirketleri arasında yer aldı.