Küresel piyasalarda yatırımcı temkinli ama iyimser

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD-İran hattındaki olumlu haber akışı yakın zamanda bölgedeki gerginliklerin sona erebileceğine yönelik umutları besledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirtti.

Analistler, bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesinin, tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verdiğini belirtti.

Buna ek olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 31 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Bölgedeki tansiyonun yatışabileceğine ilişkin beklentilerle enerji arzına yönelik endişeler hafifledi. Dün Brent petrolün varil fiyatı 8 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına indi.

Öte yandan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), halka arz başvurusunda bulunması ve yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin hisse piyasasında işlem görme girişimi de risk iştahını destekledi.

Analistler, büyüme potansiyeli yüksek büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin halka açılmasının sermaye piyasalarının derinliğini artırabileceğini belirtirken, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların teknoloji sektörüne yönelik olumlu algısını desteklediğini ifade etti.

Diğer taraftan petrol maliyetlerinden ötürü ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine ilişkin öngörüler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını artırmanın, arz şoklarının tetiklediği enflasyonu çözmeyeceğini belirtti. Barkin, enflasyon şoklarının devam etmesi durumunda, Fed'in buna yanıt vermesi gerekeceğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de oldukça ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu, ancak iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini ifade etti. Goolsbee, Fed'in ikili hedeflerinden enflasyon tarafına daha çok odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 3 bin azalışla 209 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 55,3 ile 48 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarının sınırlanabileceğine işaret etmesiyle tahvil piyasalarında da satış baskısı zayıfladı. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56'ya gerilerken, yeni günde yatay seyrediyor.

Dün yatay seyreden altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 528 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi de dar bantta hareket ederek 99,2 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 düşüşle 101 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan çip şirketi Nvidia, 26 Nisan'da sona eren üç aylık dönemde gelirinin yıllık yüzde 85, net karının da yüzde 211 arttığını bildirdi. Nvidia'nın hisseleri, piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 0,17, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 arttı. Dow Jones endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında İngiltere hariç satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Almanya'nın büyüme verilerine çevrildi. Bölgede genelinde yavaşlayan sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktiveye ilişkin halihazırdaki endişeleri artırdı.

S&P Global tarafından açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesinde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 47,5'e, imalat sanayi PMI 51,4'e ve hizmet sektörü PMI 46,4'e geriledi.

Avrupa Komisyonu, Orta Doğu savaşı kaynaklı yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya'nın 2026 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,2'den 0,6'ya indirdi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

JAPONYA'DA ENFLASYON YAVAŞLADI

Asya tarafında pozitif bir seyir hakimken, Japonya'da enflasyon nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile tahminlerin altında kalırken, mart ayındaki veriye göre yavaşlama sinyali verdi.

Çekirdek enflasyon da yüzde 1,4 ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) hedefinin altında kaldı. Orta Doğu kaynaklı enflasyon korkularıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

Analistler, ülkede enflasyonun gelecek aylarda Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının ekonomiye yansımalarıyla hızlanabileceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,71 düştü.

Dolar/TL kuru dünü 45,5740'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,7430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.