Fed’den kripto ve fintech şirketlerine ödeme sistemi erişimi: Yeni “ödeme hesabı” modeli geliyor

ABD Merkez Bankası (Fed), kripto para ve fintech şirketlerinin de dahil olduğu bazı firmaların ödeme altyapısına erişimini mümkün kılacak yeni bir düzenlemeyi gündeme aldı. Buna göre söz konusu şirketler, Fed'in ödeme sistemleri üzerinden para transferi gerçekleştirebilecek.

Ancak oluşturulması planlanan yeni sistem, geleneksel bankalara tanınan tüm ayrıcalıkları içermeyecek. Bu kapsamda "ödeme hesabı" olarak adlandırılan daha sınırlı bir model uygulanacak.

Fed tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, bu hesapların gün içi kredi imkânı, iskonto penceresi erişimi ve Fed nezdinde tutulan rezervlere faiz ödemesi gibi avantajları kapsam dışı bırakacağı belirtildi.

Kripto ve fintech sektöründeki şirketler uzun süredir Fed'in ana hesaplarına doğrudan erişim talep ediyordu. Söz konusu erişim, firmalara Fed ödeme sistemleri üzerinden doğrudan işlem yapma imkânı sağlayarak para transferlerini daha hızlı ve düşük maliyetli hale getiriyor.