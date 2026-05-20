CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 14.009,02 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 10:02

Pazartesi günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 20,51 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.009,02 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 düşerken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırması sonucu negatif seyrederken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı 19 Mayıs 2026 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 19 Mayıs 2026 10:08
İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi 19 Mayıs 2026 09:44
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü 19 Mayıs 2026 09:12
ABD’den Hindistan’a silah satışına onay ABD'den Hindistan'a silah satışına onay 19 Mayıs 2026 08:43
Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı 18 Mayıs 2026 16:18
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 18 Mayıs 2026 16:11
Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti 18 Mayıs 2026 16:08
IMF’den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini IMF'den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini 18 Mayıs 2026 15:03
Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali’nde durum tehlikeli aşamaya geldi Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum tehlikeli aşamaya geldi 18 Mayıs 2026 14:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mayıs 2026 14:24
Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı 18 Mayıs 2026 11:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.029,5400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14367,6 Yüksek 14367,6
Açılış
45,6042 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 45,5737 Yüksek 45,6043
Açılış
52,9294 Değişim 0,1015 Son veri saati:
Düşük 52,8932 Yüksek 52,9947
Açılış
6.548,4420 Değişim 82,492 Son veri saati:
Düşük 6527,696 Yüksek 6610,188
Açılış
109,6373 Değişim 2,6527 Son veri saati:
Düşük 107,2306 Yüksek 109,8833
Açılış
BİST En Aktif Hisseler