AB'den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çelik sektörünü korumak için bu ürüne yönelik ithalat kotalarını azaltmayı ve gümrük vergilerini yükseltmeyi içeren önlemleri kabul etti.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 16:28

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB çelik sektörünü küresel kapasite fazlasına karşı korumak için hazırlanan düzenleme 606 "Evet" oyuna karşı 16 "Hayır" oyuyla onaylandı.

Yeni düzenlemeye göre, AB'nin gümrüksüz çelik ithalatı yılda 18,3 milyon tonla sınırlanacak. Böylece, gümrüksüz ithalat kotaları 2024 yılına kıyasla yüzde 47 azaltılmış olacak ve kota dışı gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseltilecek.

Ülke kotalarının tahsisinde, Ukrayna'nın özel güvenlik endişeleri olan aday ülke statüsü dikkate alınacak. Çeliğin menşesinin ilk eritildiği ve döküldüğü yere göre belirlendiği bir "eritme ve dökme" kuralı uygulanacak.

Yeni düzenleme, 30 Haziran 2026'da süresi dolacak mevcut kuralların yerini alacak.

Çelik, savunma dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli birçok sektörde kullanılması nedeniyle AB ekonomisi için temel ürünler arasında yer alıyor.

AB, dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda ancak son dönemde AB ucuz ithal çelik ürünlerle rekabette sorun yaşıyor. 20'den fazla AB ülkesinde faaliyetteki çelik sektörü 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Sektör sıklıkla AB'den korunma önlemleri talep ediyor.

AB çelik üreticileri, artan ithalat ve ABD tarafından uygulanan yüzde 50'lik gümrük vergileri nedeniyle yalnızca yüzde 65 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Yeni önlemlerle, kapasite kullanımının yüzde 80'e çıkarılması da hedefleniyor.

