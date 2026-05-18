Küresel piyasalarda enflasyon ve tahvil faizi baskısı: Petrol ve jeopolitik riskler endişe oluşturuyor

Yatırımcılar, İran kaynaklı jeopolitik gerilimin sona ereceğine dair güçlü bir işaret göremezken, yüksek seyreden petrol fiyatları ve merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi küresel piyasalarda baskı oluşturdu.

ABD borsaları mart ayından bu yana en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. S&P 500 endeksi cuma gününü yüzde 1,2 düşüşle tamamlarken, son dönemde yükselişe öncülük eden çip üreticileri hisselerinde kayıp yüzde 4'e ulaştı. Dolar endeksi haftayı yüzde 1,2 primle kapatırken, ABD ham petrol fiyatı 105 doların üzerinde işlem gördü.

Edward Jones yatırım stratejisti Angelo Kourkafas, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomiler üzerindeki baskısına dikkat çekerek, artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının sıkı para politikası beklentileri ve kamu borcuna yönelik kaygıların tahvil faizlerini yukarı taşıdığını, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

Vadeli piyasalarda da satış baskısı sürüyor. Endeks vadeli kontratları yüzde 0,8'in üzerinde değer kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalardaki tansiyonu yükseltti. Trump'ın, "İran için zaman daralıyor" mesajı sonrası Brent petrolün varil fiyatı geçen haftaki yaklaşık yüzde 8'lik yükselişin ardından 111 doların üzerine çıktı. WTI petrol fiyatı ise 108 dolara yaklaştı. Petrol fiyatları, ABD ve İsrail'in şubat sonunda İran'a yönelik ilk saldırısından bu yana yüzde 50'den fazla yükseldi.

Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasalarda çözüm odaklı açıklamalar yapılsa da Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskini tamamen ortadan kaldıracak somut bir güvence bulunmadığını belirterek, enerji piyasalarındaki risk priminin yüksek kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

Öte yandan küresel tahvil getirilerindeki yükseliş özellikle Japonya öncülüğünde sürerken, hisse senedi piyasalarında da rekor seviyelerden geri çekilme dikkat çekiyor. Asya borsaları genelinde yüzde 0,9'luk düşüş yaşanırken, yılın en güçlü performans gösteren piyasalarından Güney Kore Kospi endeksi, Samsung Electronics hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek günü yüzde 0,4 artıda tamamladı.