CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel piyasalarda enflasyon ve tahvil faizi baskısı: Petrol ve jeopolitik riskler endişe oluşturuyor

Küresel piyasalarda enflasyon ve tahvil faizi baskısı: Petrol ve jeopolitik riskler endişe oluşturuyor

Küresel piyasalarda yükselen enflasyon kaygıları ve tahvil faizlerindeki sert artış, yatırımcıların risk iştahını zayıflatıyor. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkması, Japonya’da ise aynı vadeli tahvil getirilerinin 1999’dan bu yana en yüksek düzeye ulaşması piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 09:26

Yatırımcılar, İran kaynaklı jeopolitik gerilimin sona ereceğine dair güçlü bir işaret göremezken, yüksek seyreden petrol fiyatları ve merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi küresel piyasalarda baskı oluşturdu.

ABD borsaları mart ayından bu yana en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. S&P 500 endeksi cuma gününü yüzde 1,2 düşüşle tamamlarken, son dönemde yükselişe öncülük eden çip üreticileri hisselerinde kayıp yüzde 4'e ulaştı. Dolar endeksi haftayı yüzde 1,2 primle kapatırken, ABD ham petrol fiyatı 105 doların üzerinde işlem gördü.

Edward Jones yatırım stratejisti Angelo Kourkafas, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomiler üzerindeki baskısına dikkat çekerek, artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının sıkı para politikası beklentileri ve kamu borcuna yönelik kaygıların tahvil faizlerini yukarı taşıdığını, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

Vadeli piyasalarda da satış baskısı sürüyor. Endeks vadeli kontratları yüzde 0,8'in üzerinde değer kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalardaki tansiyonu yükseltti. Trump'ın, "İran için zaman daralıyor" mesajı sonrası Brent petrolün varil fiyatı geçen haftaki yaklaşık yüzde 8'lik yükselişin ardından 111 doların üzerine çıktı. WTI petrol fiyatı ise 108 dolara yaklaştı. Petrol fiyatları, ABD ve İsrail'in şubat sonunda İran'a yönelik ilk saldırısından bu yana yüzde 50'den fazla yükseldi.

Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasalarda çözüm odaklı açıklamalar yapılsa da Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskini tamamen ortadan kaldıracak somut bir güvence bulunmadığını belirterek, enerji piyasalarındaki risk priminin yüksek kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

Öte yandan küresel tahvil getirilerindeki yükseliş özellikle Japonya öncülüğünde sürerken, hisse senedi piyasalarında da rekor seviyelerden geri çekilme dikkat çekiyor. Asya borsaları genelinde yüzde 0,9'luk düşüş yaşanırken, yılın en güçlü performans gösteren piyasalarından Güney Kore Kospi endeksi, Samsung Electronics hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek günü yüzde 0,4 artıda tamamladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı grevler nedeniyle azaldı 15 Mayıs 2026 09:20
Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Japonya’da toptan enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 15 Mayıs 2026 09:19
Güney Kore’de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü 15 Mayıs 2026 09:19
Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor Fed faiz artırımı beklentisi güçlendi: Tahvil piyasaları enflasyon riskini fiyatlıyor 15 Mayıs 2026 09:15
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.367,6000 Değişim 272,76 Son veri saati:
Düşük 14265,67 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5879 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0248 Değişim 0,4276 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,0268
Açılış
6.647,8700 Değişim 110,256 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6671,89
Açılış
110,1671 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler