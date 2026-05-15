Güney Kore'de tarihi ralli: Kospi 8 bin seviyesini gördü

KOSPI Index, cuma günü 8 bin seviyesini ilk kez kısa süreliğine aşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu gelişme, endeksin sadece yedi işlem seansında 7bin seviyesinden 8 bine yükselmesiyle dikkat çekti.

Rekorun ardından endeks bir miktar gerilese de, bu hızlı yükseliş piyasalardaki güçlü ivmeyi ortaya koydu.

Kospi, yıl başından bu yana 5 bin seviyesinden 8 bine kadar tırmanarak olağanüstü bir ralli sergiledi. Buna karşılık endeksin binden 2 bine çıkması 18 yıldan fazla sürmüş, 3 bin seviyesine ulaşması ise 13 yıl almıştı.

Yükselişte özellikle yapay zekâ altyapı talebinden güçlü şekilde faydalanan yarı iletken devleri Samsung Electronics ve SK Hynix öne çıktı. Bu şirketlerin bellek çiplerindeki güçlü konumu, yapay zeka yatırım dalgasından en çok yararlananlar arasında olmalarını sağladı.

Kospi son bir yılda neredeyse üç katına çıkarken, bu hızlı yükselişin şirket kârlılıkları ve yapay zekâ harcamalarıyla ne ölçüde sürdürülebileceği konusunda soru işaretleri de artıyor. Bu hafta yabancı yatırımcıların sürekli satış yaptığı da dikkat çekti.