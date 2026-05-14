AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı

Gayriresmi AB enerji bakanları toplantısının ardından basına konuşan Jorgensen, yaşanan sürecin bir "fosil yakıt krizi" olduğuna dikkat çekti.

Fosil yakıtlarda dışa bağımlılığın ciddi riskler taşıdığını belirten Jorgensen, daha önce 1970'li yıllarda ve 2022'de de benzer krizlerin yaşandığını ancak mevcut tablonun birçok açıdan daha ağır olduğunu ifade etti.

AB'nin 2022 dönemine göre daha hazırlıklı durumda olduğunu vurgulayan Jorgensen, sistemde yenilenebilir enerji payının arttığını, enerji tedarikçilerinin çeşitlendirildiğini ve enerji verimliliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Buna rağmen Avrupa'nın halen kırılgan bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Jorgensen, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesinin AB ülkelerini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten Jorgensen, mevcut süreçte zorlanan sanayi kuruluşları ile vatandaşlara yönelik desteklerin hedef odaklı olmasının önem taşıdığını söyledi.

Avrupa'daki jet yakıtı krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Jorgensen, jet yakıtı arzını takip etmek amacıyla bir gözlem merkezi kurduklarını açıkladı.

Kısa vadede ciddi bir arz güvenliği sorunu beklemediklerini ifade eden Jorgensen, uzun vadede ise risk ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Bu durumun Orta Doğu'daki gelişmelere ve hava yolu şirketlerinin vereceği tepkilere bağlı olduğunu söyledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin çok sayıda uçuş iptali gerçekleştirdiğini hatırlatan Jorgensen, olası bir arz güvenliği sorununda AB üyesi ülkelerle gerekli adımların değerlendirilmesine hazır olduklarını ifade etti.