CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı

AB’den enerji alarmı: Orta Doğu gerilimi maliyeti 35 milyar euro artırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB ülkelerinin Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana enerji için normalden 35 milyar euro daha fazla ödeme yaptığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:46

Gayriresmi AB enerji bakanları toplantısının ardından basına konuşan Jorgensen, yaşanan sürecin bir "fosil yakıt krizi" olduğuna dikkat çekti.

Fosil yakıtlarda dışa bağımlılığın ciddi riskler taşıdığını belirten Jorgensen, daha önce 1970'li yıllarda ve 2022'de de benzer krizlerin yaşandığını ancak mevcut tablonun birçok açıdan daha ağır olduğunu ifade etti.

AB'nin 2022 dönemine göre daha hazırlıklı durumda olduğunu vurgulayan Jorgensen, sistemde yenilenebilir enerji payının arttığını, enerji tedarikçilerinin çeşitlendirildiğini ve enerji verimliliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Buna rağmen Avrupa'nın halen kırılgan bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Jorgensen, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesinin AB ülkelerini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten Jorgensen, mevcut süreçte zorlanan sanayi kuruluşları ile vatandaşlara yönelik desteklerin hedef odaklı olmasının önem taşıdığını söyledi.

Avrupa'daki jet yakıtı krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Jorgensen, jet yakıtı arzını takip etmek amacıyla bir gözlem merkezi kurduklarını açıkladı.

Kısa vadede ciddi bir arz güvenliği sorunu beklemediklerini ifade eden Jorgensen, uzun vadede ise risk ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Bu durumun Orta Doğu'daki gelişmelere ve hava yolu şirketlerinin vereceği tepkilere bağlı olduğunu söyledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin çok sayıda uçuş iptali gerçekleştirdiğini hatırlatan Jorgensen, olası bir arz güvenliği sorununda AB üyesi ülkelerle gerekli adımların değerlendirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Bakır fiyatları rekor seviyeye yaklaşıyor Bakır fiyatları rekor seviyeye yaklaşıyor 13 Mayıs 2026 11:04
Avrupa’da güneş enerjisi fazlası elektrik fiyatlarını düşürüyor: Şebekelerde israf artıyor Avrupa’da güneş enerjisi fazlası elektrik fiyatlarını düşürüyor: Şebekelerde israf artıyor 13 Mayıs 2026 11:04
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 13 Mayıs 2026 10:36
Hindistan, altın vergilerini yükselterek rupiyi desteklemeye çalışıyor Hindistan, altın vergilerini yükselterek rupiyi desteklemeye çalışıyor 13 Mayıs 2026 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Mayıs 2026 10:05
Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... 13 Mayıs 2026 10:01
Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor 13 Mayıs 2026 09:54
Morgan Stanley, Çin’in 2026 büyüme tahminini yükseltti Morgan Stanley, Çin'in 2026 büyüme tahminini yükseltti 13 Mayıs 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 13 Mayıs 2026 09:38
Küresel piyasalar yön arayışında! Küresel piyasalar yön arayışında! 13 Mayıs 2026 09:18
Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi 13 Mayıs 2026 09:15
Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı 13 Mayıs 2026 09:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.598,4700 Değişim 301,60 Son veri saati:
Düşük 14566,23 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4408 Değişim 0,0441 Son veri saati:
Düşük 45,3949 Yüksek 45,439
Açılış
53,3837 Değişim 0,1535 Son veri saati:
Düşük 53,2348 Yüksek 53,3883
Açılış
6.866,9390 Değişim 64,117 Son veri saati:
Düşük 6819,722 Yüksek 6883,839
Açılış
127,4274 Değişim 3,1932 Son veri saati:
Düşük 126,0881 Yüksek 129,2813
Açılış
BİST En Aktif Hisseler