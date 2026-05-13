Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 10:36

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa borsaları ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 10.338 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 24.140 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 49.440 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.003 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 17.667 puanda bulunuyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 605 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 10.166 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.044 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 49.040 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.967 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.650 puanda bulunuyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

