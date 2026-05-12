İngiltere’de siyasi belirsizlik: Tahvil getirileri 28 yılın zirvesine çıktı!

İngiltere’de borçlanma maliyetleri son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yerel seçimlerde ciddi kayıplar yaşayan İşçi Partisi içinde, lider Keir Starmer’a yönelik istifa çağrıları giderek artıyor. Siyasi belirsizliklerin etkisiyle uzun vadeli devlet tahvillerinin getirisi yükselirken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,79 seviyesine çıkarak 1998’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 11:02

Seçim sonuçlarının ardından yatırımcılar, olası bir lider değişiminin kamu harcamalarını artırabileceği ve mali disiplinin zayıflayabileceği endişesiyle tahvillerden çıkış yaptı. Bu durum, özellikle 30 yıllık devlet tahvillerinde sert bir değer kaybına ve getirilerde 11 baz puanlık artışa yol açtı.

Siyasi gelişmeler sterlin üzerinde de baskı oluşturdu. İngiliz para birimi, euro karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek Nisan sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Başbakan Keir Starmer ise seçim sonuçlarını "ağır bir yenilgi" olarak nitelendirirken, sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etti ancak istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

Yerel seçimlerde ise aşırı sağcı Reform UK Partisi önemli bir başarı elde ederek en fazla belediye meclisi sandalyesini kazandı. Galler'de İşçi Partisi büyük bir darbe alırken, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan da milletvekili seçilemedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

