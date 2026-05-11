CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık

Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık

Gelişmekte olan piyasalar, artan jeopolitik risklere ve küresel belirsizliklere rağmen bu yıl güçlü bir direnç sergiliyor. BlackRock, Danske Bank ve diğer büyük yatırım kuruluşlarına göre, artan döviz rezervleri ve güçlenen kurumsal yapılar bu dayanıklılığı destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 08:29

Yıl başından bu yana gelişmekte olan ülke hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazanarak S&P 500 performansını geride bıraktı. Aynı dönemde para birimleri güçlenirken, tahvil piyasalarında risk primlerinin görece istikrarlı kaldığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan ekonomi politikaları ve Fed üzerindeki baskılar, yatırımcıların Amerikan varlıklarına yönelik güvenini sorgulamasına yol açarken, sermaye akışlarının alternatif piyasalara yönelmesini hızlandırdı.

Danske Bank'a göre gelişen piyasalar artık geçmişteki kırılgan yapıdan uzaklaşıyor ve çok daha sağlam bir görünüm sergiliyor. Robeco ise bu piyasaların 2026 ve 2027 yıllarında da gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yüksek getiri sağlayabileceğini öngörüyor.

BlackRock tarafından yapılan değerlendirmelerde ise gelişmekte olan ülkelerde kredi notlarının istikrarlı biçimde iyileştiği ve üst üste dördüncü yıl net pozitif not artışlarının görülebileceği ifade ediliyor.

PGIM Fixed Income'a göre ise yatırımcı tabanı giderek genişliyor ve sadece gelişen piyasalara odaklı fonların değil, küresel yatırımcıların da bu alana yönelimi artıyor.

Buna karşın performans ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Mısır ve Türkiye gibi bazı ülkeler dış ticaret dengesi ve rezerv baskıları nedeniyle zorlanırken, enerji ihracatçısı bazı Körfez ülkelerinde tahvil performansı jeopolitik risklerden olumsuz etkileniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
AMB Üyesi Schnabel’den faiz artışı mesajı: İran krizi enflasyonu kalıcı hale getirebilir AMB Üyesi Schnabel’den faiz artışı mesajı: İran krizi enflasyonu kalıcı hale getirebilir 08 Mayıs 2026 09:32
Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? 08 Mayıs 2026 09:29
Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor 08 Mayıs 2026 08:34
Trump’tan AB’ye 4 Temmuz’a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin Trump'tan AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin 08 Mayıs 2026 07:33
AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi 08 Mayıs 2026 07:31
Trump’ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu 08 Mayıs 2026 07:27
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 07 Mayıs 2026 16:52
Çin’in döviz rezervi 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı 07 Mayıs 2026 15:54
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 07 Mayıs 2026 15:49
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar martta geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta geriledi 07 Mayıs 2026 13:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 07 Mayıs 2026 13:18
ECB Üyesi Villeroy: Faiz kararları verilere göre şekillenmeli, önceden taahhüt verilemez ECB Üyesi Villeroy: Faiz kararları verilere göre şekillenmeli, önceden taahhüt verilemez 07 Mayıs 2026 12:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.062,6500 Değişim 233,63 Son veri saati:
Düşük 14933,47 Yüksek 15167,1
Açılış
45,3922 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,4389 Değişim 0,1562 Son veri saati:
Düşük 53,3647 Yüksek 53,5209
Açılış
6.818,3530 Değişim 68,173 Son veri saati:
Düşük 6811,058 Yüksek 6879,231
Açılış
117,2218 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler