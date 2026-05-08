AMB Üyesi Schnabel’den faiz artışı mesajı: İran krizi enflasyonu kalıcı hale getirebilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerinde kalıcı baskı oluşturması halinde AMB’nin faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 09:32

Alman yetkili, Perşembe günü yaptığı değerlendirmede fiyat artırmayı planlayan şirket sayısında yükseliş görüldüğünü, tedarik zincirlerinde aksaklıkların devam ettiğini ve hanehalkının enflasyon beklentilerini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Schnabel, önceki enflasyon şoklarının etkilerinin halen hafızalarda taze olduğunu belirterek mevcut krizin etkilerinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti. Londra'da konuşan Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin geniş tabanlı hale gelmesi durumunda orta vadeli fiyat istikrarını korumak için para politikasında sıkılaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Schnabel ayrıca son haftalarda ikinci tur enflasyon etkilerine yönelik risklerin arttığını vurguladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, AMB'nin yüzde 2 hedefinin oldukça üzerine çıkmasına rağmen banka şu ana kadar faiz artırımına temkinli yaklaşmıştı. Yetkililer, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomik etkilerini değerlendirmek amacıyla yeni verileri beklemeyi tercih ediyor. Ancak AMB Başkanı Christine Lagarde, Haziran ayında faiz artırımı ihtimaline kapıyı aralamıştı.

AMB içindeki şahin üyelerden Peter Kazimir, gelecek ay faiz artışının "kaçınılmaz" olduğunu belirtirken, Joachim Nagel ise enflasyon ve büyüme görünümünde belirgin iyileşme yaşanmaması halinde faiz artışının gerekli olacağını savundu.

Öte yandan Fransa'dan Francois Villeroy de Galhau, yüksek enerji maliyetlerinin şu aşamada acil bir müdahale gerektirecek ölçüde zarar oluşturmadığını ifade etti. Buna rağmen piyasalarda, yıl sonuna kadar AMB'den en az iki adet 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

