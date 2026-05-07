Anasayfa Finans Ekonomi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık yapay zeka anlaşması

Pentagon'dan 500 milyon dolarlık yapay zeka anlaşması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), büyük veri analizi ve askeri karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Meta’nın desteklediği Scale AI ile 500 milyon dolarlık bir yapay zeka anlaşması imzaladı.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 11:02

Bu yeni iş birliği, Pentagon'un yapay zeka teknolojilerini savunma alanında daha yaygın kullanma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kurum, Mayıs ayının başında Nvidia, Microsoft, Reflection AI ve Amazon Web Services (AWS) gibi teknoloji devleriyle de çeşitli anlaşmalar yapmıştı.

Scale AI ile yapılan son sözleşme kapsamında, yüksek hacimli verilerin analiz edilmesi ve bu verilerin askeri karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Scale AI'nin kamu sektörü birimi yöneticisi Dan Tadross, anlaşmanın Pentagon'un yapay zekayı benimseme konusundaki kararlılığını açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

San Francisco merkezli şirketin, halihazırda Başkan Donald Trump'ın "Golden Dome" ulusal füze savunma sistemi projesi ile Pentagon'un yapay zekayı askeri strateji ve operasyonlara entegre etmeyi amaçlayan "Thunderforge" girişiminde de aktif rol aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan Pentagon'un Scale AI ile ilk iş birliği değil; taraflar Eylül 2025'te 100 milyon dolarlık bir sözleşmeye daha imza atmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

