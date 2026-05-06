Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları martta yükseldi: Aylık artış yüzde 3,4’e ulaştı

Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya göre %3,4 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 13:17

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde ÜFE aynı dönemde %3,2 yükselirken, yıllık bazda artış %2 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, yıllık bazda %2,1 artarak piyasa beklentisi olan %1,8'in üzerine çıktı.

AB ülkeleri arasında mart ayında ÜFE'de en yüksek aylık artışlar Litvanya (%6,9), İspanya (%6,5) ve İtalya'da (%5,9) kaydedildi. Buna karşılık Estonya'da %12,3, Finlandiya'da %5,3 ve Bulgaristan'da %2,5 oranında düşüş yaşandı.

Yıllık bazda ise Romanya (%7,8), Bulgaristan (%7,5) ve Litvanya (%7,2) artışla öne çıkarken; Lüksemburg (%-4,9), Estonya (%-2,4) ve Slovakya'da (%-1,3) gerileme görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

