Fraport 2026 hedeflerini koruyor

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinde açıkladı.

Buna göre, Fraport'un gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 852,4 milyon avroya ulaştı.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artışla 196 milyon avroya yükseldi.

Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde ağırladığı yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 12,7 milyona ulaştı.

Savaş nedeniyle Körfez ülkelerinden yapılamayan seferlerin yarattığı boşluk, Asya'ya yönelik doğrudan uçuşlardaki artışla dengelendi.

Fraport, 2026 yılı genelinde dünya çapında 188 ila 195 milyon yolcuya hizmet vermeyi bekliyor. Şirketin bu yıl düzeltilmiş faaliyet karının artış eğilimini sürdürerek yaklaşık 1,5 milyar avro seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Frankfurt Havalimanı özelinde ise yolcu sayısının 65-66 milyon bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

UÇAK YAKITI TEDARİKİ

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıllık 1,5 milyar avroluk kar hedefine ulaşmak için en kritik faktörün kesintisiz "jet yakıtı" tedariki olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Körfez üreticilerinden kaynaklanan tedarik kesintilerinin mayıs ayı sonunda bir yakıt kıtlığına yol açabileceği endişelerine karşın Schulte, "Alman hükümetinin arz güvenliğine ilişkin beyanlarını baz alarak 2026 tahminlerimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, yaptığı açıklamada Alman piyasasında yeterli miktarda uçak yakıtı (kerosin) bulunduğunu teyit etti.

Bakan Reiche, devlet rezervlerinde bulunan 1 milyon tondan fazla uçak yakıtının yaklaşık 6 haftalık talebi karşılayabileceğine dikkati çekti.

Alman havalimanlarında kullanılan kerosinin yalnızca beşte biri Orta Doğu'dan ithal edilse de uzmanlar, Asya'daki bazı havalimanlarında uygulanabilecek yakıt kısıtlamalarının uçakların dönüş seferlerini etkileyebileceği konusunda uyarıyor.