Avrupa’da doğal gaz fiyatları düşüşte! Hürmüz Boğazı gelişmeleri piyasayı rahatlattı

ABD ile İran arasındaki ateşkesin sürmesi ve Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin güvence altına alınacağı yönündeki açıklamaları, doğal gaz piyasalarında aşağı yönlü bir hareketi tetikledi.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 11:03

Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki gemilere refakat edilmesini öngören planının arz endişelerini kısmen azaltmasıyla üç haftalık zirvesinden gerileyerek megavat-saat başına 45 euro seviyesine doğru indi.

"Özgürlük Projesi" adı verilen girişimin Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı devreye alınması planlanıyor. Proje, bölgede mahsur kalan gemilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini ve ticari faaliyetlerin yeniden normale dönmesini hedefliyor.

Öte yandan Trump, İran ile yapılan görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediğini belirterek diplomatik bir çözüm ihtimalini gündeme taşıdı. Ancak somut adımların henüz netleşmemesi piyasalarda temkinli bir havanın korunmasına neden oluyor.

ABD'nin boğazdaki olası engellemelere sert karşılık verebileceği mesajı da dikkat çekerken, İran tarafı ise Washington'ın müdahalesinin ateşkesi ihlal anlamına geleceğini vurguladı.

Son iki ayda Hürmüz Boğazı'ndaki ciddi aksaklıklar, küresel enerji tedarik zincirini olumsuz etkileyerek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20 oranında daralmasına yol açtı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

