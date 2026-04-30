İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı

Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılının ikinci yarısında bankalara toplam 1,9 milyon başvuru yapıldı. Bu şikayetlerin yaklaşık yüzde 55,5'i müşteriler lehine sonuçlandı.

Açıklanan verilere göre, en fazla şikayet alan banka grupları arasında Lloyds Banking Group ilk sırada yer aldı. Onu Santander, Barclays ve NatWest takip etti.

Şikayetlerin büyük bölümü; haksız işlem iddiaları, yanlış pazarlanan finansal ürünler ve sözleşme koşullarının yeterince net olmaması gibi konularda yoğunlaştı.

Başvuruların sonuçlanmasının ardından bankalar tarafından müşterilere toplam 236,2 milyon sterlin tazminat ödendi. Bu rakam, kişi başına ortalama 215 sterlinlik bir ödeme anlamına geliyor.