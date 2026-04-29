Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri

Yatırımcılar, faiz kararından ziyade toplantı sonrası yapılacak açıklamaları yakından takip edecek. Senato'nun Kevin Warsh'un adaylığını onaylaması beklentisi, bu toplantıyı Powell açısından bir veda sürecine dönüştürüyor. Powell'ın sekiz yıllık görev süresi boyunca attığı adımlar ve bundan sonraki planlarına ilişkin soruların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Powell görev süresi boyunca pandemi, yüksek enflasyon ve sert faiz artışları gibi önemli ekonomik zorlukları yönetti. Warsh'un göreve gelmesine yönelik engellerin kalkmasıyla birlikte, Powell'ın Mayıs ortasından sonra görevde kalıp kalmayacağı merak konusu. Ancak toplantı sonrası düzenlenecek basın toplantısında bu konuda net bir açıklama yapması beklenmiyor.

Fed'in karar metninde istihdam ve enflasyona dair ifadelerde değişiklik olabileceği konuşuluyor. Mart ayında "düşük" olarak tanımlanan istihdam artışının, son veriler ışığında "ılımlı" seviyeye yükseltilebileceği değerlendiriliyor. Son açıklanan verilerde tarım dışı istihdam 178 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi.

Öte yandan, küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri de yakından izleniyor. Özellikle jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki olası etkisinin metne yansıyabileceği ifade ediliyor. Ancak analistler, Fed'in şimdilik mevcut duruşunu koruma eğiliminde olduğunu düşünüyor.

Kurul içinde görüş ayrılıkları devam ediyor. Bazı üyelerin faiz indirimi yönünde oy kullanması beklenirken, diğer üyelerin temkinli bir yaklaşımı tercih ettiği görülüyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, karar alma sürecinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

Genel beklenti, Fed'in mevcut faiz aralığını koruyarak temkinli duruşunu sürdürmesi yönünde. Bu toplantı kısa vadede piyasalarda büyük bir değişim yaratmasa da, Powell döneminin sonuna yaklaşılması, para politikasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.