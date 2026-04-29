CANLI BORSA
Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün Jerome Powell liderliğinde kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Politika faizinin yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakılması beklenirken, piyasalar daha çok Powell’ın vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Görev süresinin sonuna yaklaşan Powell’ın, Fed’in gelecekteki para politikası yönüne dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 14:55

Yatırımcılar, faiz kararından ziyade toplantı sonrası yapılacak açıklamaları yakından takip edecek. Senato'nun Kevin Warsh'un adaylığını onaylaması beklentisi, bu toplantıyı Powell açısından bir veda sürecine dönüştürüyor. Powell'ın sekiz yıllık görev süresi boyunca attığı adımlar ve bundan sonraki planlarına ilişkin soruların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Powell görev süresi boyunca pandemi, yüksek enflasyon ve sert faiz artışları gibi önemli ekonomik zorlukları yönetti. Warsh'un göreve gelmesine yönelik engellerin kalkmasıyla birlikte, Powell'ın Mayıs ortasından sonra görevde kalıp kalmayacağı merak konusu. Ancak toplantı sonrası düzenlenecek basın toplantısında bu konuda net bir açıklama yapması beklenmiyor.

Fed'in karar metninde istihdam ve enflasyona dair ifadelerde değişiklik olabileceği konuşuluyor. Mart ayında "düşük" olarak tanımlanan istihdam artışının, son veriler ışığında "ılımlı" seviyeye yükseltilebileceği değerlendiriliyor. Son açıklanan verilerde tarım dışı istihdam 178 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi.

Öte yandan, küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri de yakından izleniyor. Özellikle jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki olası etkisinin metne yansıyabileceği ifade ediliyor. Ancak analistler, Fed'in şimdilik mevcut duruşunu koruma eğiliminde olduğunu düşünüyor.

Kurul içinde görüş ayrılıkları devam ediyor. Bazı üyelerin faiz indirimi yönünde oy kullanması beklenirken, diğer üyelerin temkinli bir yaklaşımı tercih ettiği görülüyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, karar alma sürecinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

Genel beklenti, Fed'in mevcut faiz aralığını koruyarak temkinli duruşunu sürdürmesi yönünde. Bu toplantı kısa vadede piyasalarda büyük bir değişim yaratmasa da, Powell döneminin sonuna yaklaşılması, para politikasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.413,7200 Değişim 105,17 Son veri saati:
Düşük 14371,03 Yüksek 14476,2
Açılış
45,0724 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 45,0436 Yüksek 45,0738
Açılış
52,9197 Değişim 0,1867 Son veri saati:
Düşük 52,8109 Yüksek 52,9976
Açılış
6.616,6220 Değişim 83,856 Son veri saati:
Düşük 6596,141 Yüksek 6679,997
Açılış
105,2834 Değişim 2,1121 Son veri saati:
Düşük 105,0961 Yüksek 107,2082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler