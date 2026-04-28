Brezilya’da enflasyon beklentilerin altında: Gözler faiz kararında!

Resmi verilere göre tüketici fiyatları Nisan'ın ilk döneminde aylık bazda %0,89 arttı. Bu oran, ekonomistlerin %0,98 seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti. Buna karşın yıllık enflasyon %4,37'ye çıkarak fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti.

Beklentilerin altında kalan veri, piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da enflasyonun hedefin üzerinde kalmayı sürdürmesi dikkat çekiyor.

ORTA DOĞU KAYNAKLI GELİŞMELER MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Enerji ve gıda başta olmak üzere birçok kalemde fiyat artışlarının arkasında küresel faktörler bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor.

Artan maliyetler ve güçlü iç talep, son dönemde enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımların önemli kısmını zayıflatmış durumda.

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECİ DEVAM EDECEK Mİ?

Brezilya Merkez Bankası, geçtiğimiz ay 2024'ten bu yana ilk kez faiz indirimi yaparak gevşeme sürecini başlatmış ve politika faizi Selic oranını 25 baz puan düşürmüştü. Ancak enflasyonun %3'lük hedefin üzerinde kalması, yeni faiz adımlarında daha temkinli olunabileceğine işaret ediyor.

Merkez bankasının belirlediği hedef %3 olurken, üst tolerans bandı %4,5 seviyesinde bulunuyor.

SEÇİM ÖNCESİ POLİTİKALAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde hane halkını desteklemeye yönelik politikalar uyguluyor. Sübvansiyonlar ve borç hafifletme adımlarıyla tüketimi desteklemeyi amaçlayan bu yaklaşım, enflasyon görünümünü daha karmaşık hale getiriyor.

Seçim öncesi artan kamu destekleri, talebi canlı tutarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.